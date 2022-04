DRV oczekuje zbiorów rzepaku na poziomie 3,9 mln ton, czyli tyle samo, co w poprzednim miesiącu; Fot. Shutterstock

Niemieckie Stowarzyszenie Raiffeisen (DRV), w kwietniu nadal spodziewa się zbiorów zbóż w wysokości 43,6 mln ton. Oczekuje się, też wyniku dla rzepaku na poziomie 3,9 mln ton, czyli tyle samo, co w poprzednim miesiącu.

DRV podwyższyło zbiory zbóż do 43,6 miliona ton o 400 tys. ton w stosunku do poprzedniego szacunku i 1,4 miliona ton w stosunku do poprzedniego roku. Jednak zbiory zbóż nadal mają być tylko średnie.

Opady w ciągu ostatnich dwóch tygodni polepszyły perspektywy zbiorów zbóż i rzepaku, powiedział ekspert ds. rynku zbóż Niemieckiego Stowarzyszenia Raiffeisen (DRV) Guido Seidler.

Po ogólnie łagodnym marcu, który w wielu regionach Niemiec był suchy, na początku kwietnia nastały obfite opady deszczu i niskie temperatury, które uzupełniły zasoby wodne gleby.

Dodatkowe opady są wymagane tylko w niektórych częściach południowych Niemiec i na całym wschodzie. W tym roku opady były jak dotąd poniżej średniej.

Łagodne temperatury w marcu początkowo sprawiły, że przyroda szybko się obudziła. Jednak rozwój ten został spowolniony przez niską temperaturę, która wystąpiła później. Obecnie jednak rozwój roślinności jest w dużej mierze zgodny ze średnią wieloletnią.

Prawie żadnych uszkodzeń roślin od późnych przymrozków

Producenci zbóż z niepokojem obserwowali ponowne nadejście zimy z mrozem i śniegiem, ponieważ stan rozwoju zbóż i rzepaku wykazywały niewielką mrozoodporność, ze względu na łagodną zimę i wysokie temperatury w marcu. Jednak mróz nie spowodował żadnych znaczących szkód zimowych.

Zwiększono powierzchnię uprawy kukurydzy na ziarno

W przypadku rzepaku DRV spodziewa się wyniku na poziomie 3,9 mln ton, podobnie jak w poprzednim miesiącu.

W kwietniu DRV nadal zakłada średnie zbiory zbóż na poziomie 43,6 miliona ton. Wynik dla rzepaku na poziomie 3,9 mln ton ma być taki sam jak w poprzednim miesiącu.

Z drugiej strony DRV w porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie zwiększył prognozę powierzchni zasiewów kukurydzy na ziarno do 456 tys. hektarów. Wielu rolników planuje zwiększenie areału uprawy kukurydzy na ziarno kosztem powierzchni uprawy kukurydzy kiszonkowej.

Ogólnie siew wiosenny jest prawie zakończony, z wyjątkiem kukurydzy, pomimo przerw spowodowanych deszczem. Tylko w północnych Niemczech nie wszystkie obszary można było uprawiać z powodu obfitych opadów.

Jeśli w nadchodzących dniach zrobi się cieplej rozpocznie się siew kukurydzy w Niemczech.