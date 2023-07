Zobacz galerię

Podczas dni pola organizowanych w Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Spytkówkach przez firmy Saaten-Union, DSV oraz Rapool można było zobaczyć szerokie spektrum gatunków roślin paszowych.

W tym roku firma DSV obchodziła 100 lecie swojej działalności. Firma powstała w roku 1923 w Gorzowie pod nazwą Deutsche Saatveredelung. Po wojnie została ponownie założona w mieście Lippstadt. Jeśli chodzi o oddział Polski to świętował on w tym roku 25 lecie istnienia. Obecnie firma DSV to dziewięć stacji hodowli roślin, poletka hodowlane mają obszar 1200 ha a plantacje nasienne zajmują 50 000 ha.

Jednym z miejsc, gdzie prowadzone są prace jest Stacja Doświadczalno-Hodowlana w Spytkówkach i to właśnie na jej terenie mogliśmy podziwiać szeroką gamę koniczyn i mieszanek roślin paszowych oferowanych przez DSV. Zaprezentował je Jerzy Trościanko, który podkreślił, że w tym roku przebieg pogody i inne czynniki nie były zbyt łaskawe dla roślin .

Zimna wiosna i pozostałości

Poletka z roślinami pastewnymi zostały zasiane 5 września 2022 i jak podkreślił Trościanko rośliny czy też mieszanki zawierające motylkowate i bobowate zostały okryte jesienią agrowłókniną aby przyśpieszyć ich rozwój i zabezpieczyć je przed wymarznięciem z powodu późnego siewu. Jeśli chodzi o nawożenie to jesienią zostało zastosowane: 54 kg P2O5, 90 kg K20 oraz 27 kg MgO. Wiosną zostały zasilone dwoma dawkami azotu. Pierwszą 30 kg N/ha natomiast druga wynosiła 60 kg N/ha. W obu przypadkach została zastosowana saletra amonowa. Na koniec pierwszej dekady maja zostało przeprowadzone koszenie roślin przeznaczonych na zielonkę, ilość zebranego materiału na ha oszacowano na podstawie zebranej z jednego m2 masy. Jak podkreślał Trościanko wyniki tego zbioru nie są być może idealne, ale pokazują poziom plonowania poszczególnych roślin.

Wiosna była zimna, co miało wpływ na rozwój roślin, ale jak się okazało największy wpływ na to co się dzieje na polu miał płodozmian. Bowiem dwa lata wcześniej na polu, gdzie zostały umiejscowione poletka były buraki cukrowe i pozostałości po herbicydach mimo czasu maiły wpływ na rozwój roślin, szczególnie tych o krótkim systemie korzeniowym. Dodatkowym problemem są dzikie zwierzęta jak zające czy sarny, które traktują poletka jak swego rodzaju stołówkę ze smakołykami.

Pełna paleta koniczyn

Na poletkach można było zobaczyć pełen przekrój koniczyn z oferty DSV. Jak podkreślał Trościanko koniczyny lubią gleby o uregulowanym pH. Reszta to już cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków koniczyn.

Koniczyna biała Liflex stosunkowo najlepiej poradziła sobie z problemami pozostałości herbicydów w glebie. Podgryzanie przez zwierzęta działa na nią stymulująco i powoduje jej lepszy wzrost. Jeśli chodzi o ilość zebranej masy to było to 15 t/ha.

Koniczyna czerwona Milvus nie lubi gleb torfowych ponieważ zimą na takich glebach jest uszkadzany jej głęboki bo sięgający 2,5 m system korzeniowy. Najlepiej rośnie na glebach zasobnych w wodę ale nie podmokłych. Zebrany plon masy z ha wynosił 17 t/ha.

Koniczyna szwedzka Aurora ma pustą w środku łodygę, co powoduje, że płoży się na powierzchni gleby, radzi sobie jednak dobrze na glebach podmokłych bowiem ma płytki system korzeniowy. W Spytkówkach okazało się to jednak wadą, gdyż pozostałości po herbicydach uszkodziły ją na tyle, że konieczny był jej ponowny siew w terminie wiosennym.

Koniczyna inkarnatka Zorro plonowała najlepiej bo zebrano 55 t/ha ale da się ją zbierać w zasadzie tylko raz. Obecnie rośliny odbijają nie z łodyg, a z węzła krzewienia.

Koniczyna perska Resal została zasiana wiosną w pierwszej dekadzie kwietnia. Była najchętniej zjadana na poletkach przez zwierzęta przez co nie rozwinęła się istotnie

Koniczyna aleksandryjska Erix również została zasiana wiosną. Rośliny nie rozkrzewiają się, a raczej idą w pęd. W przypadku jej użytkowania na paszę warto wiedzieć, że zbiera się jeden pokos w roku.

Zaprezentowane zostały także mieszanki traw pastewnych.

Zdjęcia wszystkich odmian znajdziecie w galerii.