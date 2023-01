Podsumowanie plonowania płodów rolnych w konwencjonalnym systemie uprawy nietrudno znaleźć. Nieco inaczej jest z produkcją ekologiczną, gdzie dane nie są tak ogólnodostępne. Dlatego zwróciliśmy się bezpośrednio do producentów, by dowiedzieć się jakie plony zbóż uzyskiwali w sezonie 2022.

Liczba gospodarstw ekologicznych w 2021 r. według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosiła 19 986, a areał powierzchni gruntów przeznaczonych pod produkcję ekologiczną 549 443 ha. Wśród tych gospodarstw dominująca jest produkcja roślinna (ok. 80% gospodarstw) z uprawą zbóż na czele (31%). Chcąc bliżej przyjrzeć się produkcji zbóż, zwróciliśmy się do producentów, którzy w ekologii mają wieloletnie doświadczenie, a tym bardziej wiedzą jak to robić i co z tym robić.

Produkcja zbóż ekologicznych i przetwórstwo

Robert Machowski z województwa podkarpackiego, od blisko 20 lat prowadzi gospodarstwo ekologiczne "Eko Pasje". Na areale ok. 50 ha zajmuje się uprawą zbóż, a także warzyw i owoców. Machowski stawia również na przetwórstwo zboża na mąki, kasze i otręby, które są wytwarzane we własnym młynie żarnowym.

Młyn żarnowy w gospodarstwie Roberta Machowskiego, źródło: EKO PASJE - Ekologiczne gospodarstwo rolne, Robert Machowski

-Uprawiamy cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem orkisz, pszenicę, żyto, owies i płaskurkę. W rezultacie wytwarzamy prawie wszystkie rodzaje mąk: orkiszowe, pszenne, żytnie oraz otręby i kasze, które następnie są sprzedawane w rolniczym handlu detalicznym – mówił Machowski.

W płodozmianach znajduje się też gorczyca i wyka. Materiał nasienny zbóż jest wykorzystywany z własnej produkcji. - Mamy odpowiednie urządzenia do przygotowania materiału siewnego, więc dbamy by był on czysty i korzystamy wyłącznie z tego, co uprawiamy u siebie. Jednak gdyby ilość dostępnych odmian kwalifikatu była większa, to pewnie łatwiej byłoby rozpocząć działalność. Wiem, że niektórzy rolnicy mają z tym duży problem, żeby zdobyć kwalifikowany materiał siewny – wyjaśniał producent.

Równie przedsiębiorczy gospodarz, który od ponad 20 lat stawia na uprawę ekologiczną to Stanisław Kulpa. Gospodarstwo, które prowadzi wraz z synem, położone jest w województwie podlaskim. Na powierzchni około 200 ha gruntów ornych zajmuje się produkcją zboża i ziemniaków. Dodatkowo prowadzona jest hodowla bydła opasowego rasy Limousine.

- Mamy słabej klasy ziemi, więc naszym głównym produktem jest gryka i kasza gryczana, posiadamy z synem firmę w Janowie Lubelskim, gdzie skupujemy i przetwarzamy grykę z produkcji ekologicznej. Oprócz gryki stawiamy na uprawę zbóż: jęczmienia, żyta, owsa (z wsiewką koniczyny), pszenżyta i orkiszu. Na niewielkim areale sadzimy również ziemniaki odmiany Denar. W płodozmianie jako poplony, znajdują się rośliny motylkowe m.in. są to groch, seradela i łubin – przedstawiał Kulpa.

Jakie plony zbóż uzyskiwane są w ekologicznym systemie produkcji?

Zwykle w produkcji ekologicznej, osiągane plony są niższe w porównaniu do konwencjonalnego systemu uprawy. Jednak jeśli zadbamy o odpowiedni płodozmian i nawożenie, o kontrolę chwastów, wprowadzimy metody ochrony biologicznej, to osiągane plony mogą zbliżyć się do wyników z uprawy konwencjonalnej. Jakie więc plony uzyskują nasi rozmówcy?

- Uzyskiwane plony są zależne od stanowiska, na jakim uprawiana była roślina. W tym sezonie pszenica zwyczajna ozima, plonowała w granicach 3,5-3,7 t/ha. Oczywiście nie wszystkie odmiany będą się nadawać do uprawy ekologicznej, także bazujemy na starszych odmian pszenic. Jeżeli chodzi o pszenicę orkisz, to mieliśmy około 2,5 t z hektara w tym roku, żyta zebrano średnio 3,9-4 t/ha. Najsłabiej wyszła pszenica płaskurka, która plonowała około 1,8 t z hektara – tłumaczył Robert Machowski.

Jak mówił Stanisław Kulpa „w ekologii jest tak, że roślina musi sobie poradzić w tym co jest w ziemi, a nawożenia potrzebuje tyle, by była silniejsza od chwastów.” - Z doświadczenia wiem, że gryka nie wymaga żadnego zwalczania chwastów, wystarczy dobrze przygotować glebę, podobnie jest z żytem. Jeśli odpowiednio poprowadzimy pszenicę, np. w uprawie po koniczynie, to nie będzie widocznego problemu z chwastami. W przypadku owsa, przy zapewnionej optymalnej dawce nawożenia, wygra konkurencję z chwastami. Plony w tym systemie uprawy, zależne są od warunków pogodowych. Dla przykładu w tym roku osiągnąłem około 4 t orkiszu z hektara, w latach ubiegłych było to często mniej. Relatywnie od roku, plon potrafi się sporo różnić – dodawał Kulpa.

Sprzedaż produktów z gospodarstwa. Jak dziś radzą sobie producenci?

Jak często przyznają producenci rolni, sprzedaż płodów jest zależna od roku. Jeśli sezon jest obfity w plony, często brakuje miejsc zbytu. W związku z tym, znaczna ilość płodów ekologicznych wyjeżdża za granice kraju i wraca do nas jako gotowy produkt. Również z powodu wyższej ceny zbóż konwencjonalnych, nierzadko ekologiczne zboża są sprzedawane właśnie z przeznaczeniem jako konwencjonalne.

W przypadku naszych rozmówców, obecnie gospodarstwa są na rozwiniętym poziomie z zaopatrzoną siecią sprzedaży. Jednak początki, nie były tak proste.

-Zanim znaleźliśmy swoich odbiorców, to jak większość początkujących, mieliśmy problem ze zbytem zboża w jakość ekologicznej. Jeśli znajdywali się chętni, to cena jaką proponowali nie pokrywała kosztów produkcji. Wiadomo, że tutaj są troszeczkę inne koszty, inna wydajność plonowania, więc surowiec z racji tych dwóch czynników jest droższy. Gdy oferowano nam ceny jak za zboża konwencjonalne, to podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy je przetwarzać – nakreślał Machowski.

Stanisław Kulpa przeznacza część zbóż na rynek zachodni. Jego zadaniem jest obrót na rynku lokalnym, a syn zajmuje się skalą makro. Jak mówi, sprzedaż towaru jest dziś zależna od skali produkcji. -Jeżeli chce się dostać na zachód, trzeba dysponować większą ilością towaru. Dla jednego transportu, kupującemu nie opłaca się wysyłać „tira”. Jeśli już się w to inwestuje, ma się swoją markę, odbiorcy inaczej i chętniej na to patrzą. W naszym przypadku syn wysyła towar za granicę, a ja sprzedaje po lokalnych odbiorcach – dodawał.

Na co zwracał uwagę Robert Machowski, niestety w obecnych czasach galopującej inflacji, konsumenci rezygnują z zakupu produktów wysokiej jakości. Rzecz miała się całkiem inaczej w początkach epidemii COVID w Polsce.