Ekoschematy przynoszą ewolucję, a nie rewolucję. W dużej mierze stanowią listę praktyk, które i tak były jak dotąd stosowane w ramach dobrej praktyki, którą każdy świadomy rolnik w swoim gospodarstwie wprowadzał. Podobnie sprawa ma się z obornikiem.







12 godzin na wymieszanie obornika może stanowić problem dla gospodarstw, gdzie większość prac wykonuje jeden ciągnik i tylko jedna osoba, a rozłóg gospodarstwa jest duży.

Większość rolników i tak już prowadziła w tym zakresie bardzo dobre działania.

Ograniczenia czasowe mogą spowalniać tempo prac

Jeden z ekochematów związany jest z czasem na wymieszanie obornika z glebą. Czas ustalono na 12 godzin. Jak to wygląda w praktyce? Od razu zaznaczmy - nie ma raczej rolników, którzy pozwalali wcześniej by obornik “leżał sobie” na polu nieokryty przez kilka dni. W każdym bądź razie świadczyłoby to o totalnej ignorancji.

Nawożenie obornikiem tanie nie jest i wszyscy dobrze o tym wiemy. Koszt załadunku, transportu na pole, rozrzucenia i powrót do gospodarstwa - cały proces generuje spore koszty logistyczne. Dlatego też raczej nikt nie pozwoli sobie, by nawóz marnował się na powierzchni gleby. W miarę możliwości ten był mieszany z glebą jak najszybciej. 12 godzin na wymieszanie to tak naprawdę w wielu przypadkach mało czasu.

12 godzin - tragedii nie ma, ale będzie ciągłe przepinanie maszyn

W przypadku sytuacji, gdzie gospodarstwo (płyta obornikowa) oddalona jest od nawożonego pola o kilka a czasem kilkanaście kilometrów, a w gospodarstwie jeden ciągnik wykonuje zarówno orkę, jak i przewóz obornika, sytuacja staje się może trudna, co generuje dodatkowe straty czasu.

Przejazd np. 10 km z transportem zajmuje około 25 minut, mniej więcej drugie tyle poświęcimy na powrót z pola. Czas roztrzęsienia na polu to około 10 minut. Tak więc same kwestie związane z aplikacją i dostarczeniem obornika dają nam godzinę. Czas załadunku uzależniony jest oczywiście od sprzętu, ale załóżmy, że ładujemy obornik turem i każdorazowo na “krokodyla” mieścimy tonę nawozu. Około 15 minut w takim układzie może zajmować załadunek. Orientacyjnie więc jeden transport zabiera nam 1 godz 15 min. Dostarczenie 30 ton obornika na hektar zajmie więc 3 godz 45 min. 2 hektary - czyli w tym przykładzie 60 ton - to już prawie etatowa dniówka (7,5 godz).



Zakładając, że gospodarstwo prowadzi ta sama osoba i oprócz zajmowania się wywózką obornika rano musi zająć się pracami w oborze / chlewni itp., przyjmujemy, że prace związane z wywózką rozpoczynamy o 9.00. O godzinie 16.45 koniec z obornikiem i rozpoczyna się akcja przeczepiania sprzętu.

Jeśli wszystko sprawnie pójdzie to zajmie nam to 20 minut i kolejne 25 minut drogi w pole. Na miejscu jesteśmy o 17.30 półtora, dwie godziny orki i w granicach 20.00 rolnik jest w domu. Czyli dniówka z dobrymi nadgodzinami za nami, a mamy tylko 2 hektary nawiezione i zaorane. Ale wszystko zgodnie z przepisami.

Gdyby przyjąć, że obornik może poczekać 24 godziny, a nie 12 - to rano moglibyśmy kontynuować wywózkę. Dodatkowe 3 godziny przeznaczone na orkę i przeczepianie sprzętu dzień wcześniej dałoby nam 2 transporty więcej, czyli jakieś 0,6 - 0,7 ha więcej obornika na polu w ciągu dnia. Na drugi dzień ponownie nie musielibyśmy odczepiać pługa, zaczepiać rozrzutnika, czyli generować niepotrzebnych strat czasu. Nawożenie większego areału oddalonego od gospodarstwa może się znacznie wydłużyć w przypadku 10 hektarów i warunkach jak w przykładzie kawałek taki będziemy nawozić i orać 5 dni. Gdyby można było odczekać 24 godziny to prace zakończylibyśmy w ciągu 4 dni.

W przypadku wywózki znacznie mniejszym zestawem i załadunku około 3 ton różnice w straconym czasie będą jednakowoż również bardzo duże.

Ten ekoschemat już stosowaliśmy

Wywiązanie się z ekoschematu dotyczącego wymieszania obornika z glebą w ciągu 12 godzin od aplikacji jest jak najbardziej możliwe. Być może utrudni to i wydłuża czas “akcji obornik” w gospodarstwach, gdzie przy pracach tych zagregowany jest ten sam ciągnik. Wydaje się, że czas 24 godzin od aplikacji byłby bardziej optymalny, ale mamy co mamy - lepsze 12 godzin niż 6 godzin od aplikacji o których początkowo się mówiło.

Rozwiązaniem może być tworzenie pryzm na polu. Znacznie przyspiesza to czas samej rozwózki obornika, dzięki czemu w ciągu dnia jesteśmy w stanie wykonać szerszy zakres prac - tzn. nawieźć większy areał i jednocześnie wymieszać z glebą. W przypadku nawożenia większych areałów i jednocześnie orki tym samym ciągnikiem będzie tu nieco zabawy - kilka godzin wywożenia obornika i przeczepianie sprzętu.

W gospodarstwach gdzie ciągnik z pługiem pracuje niezależnie od zestawu ciągnik + rozrzutnik sytuacja jest łatwiejsza. Aczkolwiek spisanie przepisu mówiącego o 12 - godzinnym wymieszaniu jest tylko formalnością. Często prace te są wykonywane jednocześnie - jeśli tylko mamy 2 operatorów do maszyn. Każdy rolnik doskonale wie, jak ważne jest szybkie wymieszanie nawozu naturalnego z glebą.

Innym elementem ekoschematu “obornikowego” jest potwierdzenie wymieszania obornika w ciągu 12 godzin. Wszystko ma odbyć się za pomocą geotagowanego zdjęcia, które wyślemy do ARiMR. Słowem nie obejdzie się bez spisanych umów na obornik - ARiMR będzie i tak wiedział kiedy i na jakie pole podajemy nawóz organiczny.

Stawka przewidziana za realizację tego ekoschematu wynosi 89,44 Euro/ha, aczkolwiek w przypadku wyższego zainteresowania tym punktem może być ona modyfikowana.