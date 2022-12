Z rokiem 2023 wkraczają długo zapowiadane ekoschematy i obowiązywać zaczną nowe Normy Dobrej Kultury Rolnej. Zasady te wymuszą na rolnikach między innymi prowadzenie bogatego zmianowania. Przyczynią się także do realizacji określonej struktury zasiewów w danym roku i w obrębie gospodarstwa. Co to oznacza w praktyce?

Zima to dla wielu gospodarstw okres przysłowiowego „wydechu”. Bez presji, nawału prac, kiedy można na spokojnie podsumować miniony sezon i zaplanować kolejny. W tym roku nie będzie to łatwe zadanie.

Do puli wyzwań związanych z inflacją, drogimi środkami produkcji czy niesłabnącymi konsekwencjami zmian klimatu, dorzucić trzeba solidną garść zupełnie nowych. Z dniem 1 stycznia wchodzi bowiem Wspólna Polityka Rolna (WPR) opracowana na lata 2023-2027. To staje się już faktem i niestety, czy tego chcemy, czy nie, nadszedł czas na działanie i dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Dlatego kto jeszcze tego nie uczynił, to już ostatni dzwonek, aby nadrobić zaległości w przeczytaniu obowiązkowej lektury, jaką jest Krajowy Plan Strategiczny. Te obszerne zapisy stanowią rozkład jazdy na najbliższe lata.

Zanurkować w Krajowym Planie Strategicznym

Rolnicy z produkcją roślinną powinni szczególnie zwrócić uwagę na proponowane ekoschematy, a także na nowe Normy Dobrej Kultury Rolnej (DKR). Zapisy te bowiem będą silnie wpływać na produkcję roślinną i w dużym stopniu decydować chociażby o strukturze zasiewów. Jedno co można tu wskazać, to fakt, że bogaty płodozmian będzie mocno premiowany i stanowić będzie ważne narzędzie agrotechniczne, stwarzając szanse na skorzystanie z licznych ekoschematów, a w pewnym zakresie warunkować otrzymanie dopłat bezpośrednich.

Zmiany są duże. Już nie będzie dopłat za zazielenienie czy programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Większość wymogów tam określonych zostało wciągniętych do warunków wyznaczonych dla nowych płatności, praktyk czy ekoschematów. Różnica polega na tym, że od 2023 r. w wielu przypadkach będą one stanowić obowiązek, a nie wybór.

Szczególnie warto przestudiować zapisy dotyczące Norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR). Jest ich dziewięć i będą one sukcesywnie wchodzić w życie. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów jest DKR 6, który mówi, że od 2023 roku każdy rolnik będzie musiał zostawiać na zimę 80 proc. gruntów ornych pod pokrywą glebową, tj. oziminami, międzyplonem ozimym, mulczem, resztkami pożniwnymi bądź jako ściernisko. Zapis ten martwi wielu producentów rolnych, szczególnie nastawionych na uprawę kukurydzy, siejących mało ozimin czy zwolenników orki zimowej. Wymusi on w wielu przypadkach siew międzyplonów, które będzie można zlikwidować dopiero po 15 lutego. Dlatego część rolników zmuszona będzie wykonać orkę wiosenną.

Zmianowanie na cenzurowanym

Pewne rzeczy będą się zazębiać, bo niektóre obowiązkowe wymagania ujęte w DKR pokrywają się także z dobrowolnymi ekoschematami, za które będzie można uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe. To niejedyne przypisy, które będą decydować o tym, co będziemy siać na naszych polach. O zmianowaniu upraw na gruntach ornych mówi także norma DKR 7. Zmianowanie upraw na gruntach ornych. Jak czytam w ustaleniach Gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych będą zobowiązane prawdopodobnie od 2024 r. do prowadzenia upraw na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w taki sposób, aby na każdej działce rolnej, w porównaniu z rokiem poprzednim, była prowadzona inna uprawa w plonie głównym. Powyższy obowiązek będzie spełniony, jeśli po zbiorze plonu głównego wprowadzimy uprawę wtórną z innej grupy i utrzymamy ją przez co najmniej 8 tygodni, licząc od terminu siewu albo utrzymamy wsiewkę przez wspomniany okres. Kolejny zapis mówi o tym by na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie taka sama uprawa w plonie głównym nie będzie mogła być prowadzona dłużej niż 3 lata. Gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych będą zobowiązane do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych, czyli udziałd najmniejszej uprawy nie może być mniejszy niż 10%.

Część tych wymogów (szczególnie ostatni wymieniony) określonych w tej Normie jest bardzo podobny to wymogów jakie obowiązywały w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym a dokładnie w przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone. Różnica oczywiście polega na tym, że wcześniej rolnik sam deklarował czy chce takie wymogi realizować w gospodarstwie w zamian za dodatkowe dopłaty. Od 2024 r. będzie to jednak obowiązek każdego rolnika gospodarującego powyżej 10 ha. Taki to niuans.

Dlatego ten punkt stanie się niemałą rewolucją dla rolników praktykujących uproszczone zmianowanie. Zamknie też drogę dla wieloletnich monokultur.

Zróżnicowana struktura upraw a rolnictwo węglowe

Zróżnicowana struktura upraw będzie także premiowana w jednej z praktyk w rolnictwie węglowym. Tu widzimy podobieństwo do DKR7. Jak czytamy w Krajowym Planie Strategicznym chcąc realizować tą praktykę będziemy musieli uprawiać co najmniej 3 różne uprawy na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym: udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie może przekraczać 65% i udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%. Kolejny warunek to, że co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowić mają: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) oraz udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekraczać będzie 65%, a udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekraczą 30%.

Za odrębną uprawę uznaje się uprawę zgodnie z definicją określoną w ramach normy DKR 7.

Czyli DKR 7 oraz opisana wyżej praktyka z rolnictwa węglowego dość mocno się zazębiają.

Będziemy liczyć procenty

Wszystko sprowadza się do tego, że zapisy nowej WPR będą mocni wspierać bogaty płodozmian ze zróżnicowaną strukturą zasiewów, w której duży udział zajmować powinny uprawy i praktyki wzbogacające glebę w materię organiczną. Zyskają także rolnicy bezorkowi. Łatwiej im będzie się dostosować do nowych praktyk i ustaleń.

Co to oznacza tak naprawdę w praktyce? Z pewnością czekają nas zmiany, szczególnie w gospodarstwach praktykujących uproszczone zmianowania.

Na co warto zwrócić uwagę realizacja tych wymogów od razu będzie wychwytywana na etapie wniosku złożonego do ARiMR. W końcu we wniosku deklarujemy rodzaj gatunku uprawianego na danej działce rolnej.

W najbliższych latach będziemy często liczyć – nie tylko opłacalność z upraw, która się bardzo zmienia przy drożejących środkach produkcji. Otrzymane wyniki będziemy zderzać z nowymi sztywnymi ramami, które nowa WPR nakłada na produkcję roślinną. Kłania się tu jeszcze zjawisko ewentualnego podwójnego finansowania, które z pewnością tu zafunkcjonuje i wykluczać będzie łączenie pewnych działań ze sobą. To jednak wyjdzie pewnie w praktyce, jak już poszczególne warianty przyjdzie nam realizować.

Jest jeszcze jedno wyjście z tej sytuacji. Rezygnacja z wnioskowania o dopłaty bezpośrednie. Wówczas rolnik nie musiałby wywiązywać się z tych zobowiązań. Niektórzy rolnicy deklarują w tej sytuacji, że podejmować będą w przyszłości takie decyzje. W praktyce okaże się, że większość z tych deklaracji będzie pisanych „patykiem po wodzie”. Ale znajdą się pewnie i tacy, których frustracje z tego powodu pociągną i do takich skrajnych decyzji.