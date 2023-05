Ekoschematy wciąż są głośnym tematem w środowisku rolniczym. Do 30 czerwca można jeszcze składać wnioski o płatności z tytułu ich realizacji, stąd też ruch w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego jest nadal duży. Zapytaliśmy Michała Miniatorskiego, doradcę ŁODR, jak wygląda doradztwo w tej kwestii, a także na ile rolnicy są przygotowany do rozmowy z doradcą. Jakie informacje należy zebrać przed przystąpieniem do wypisywania wniosku?

Ekoschematy są zupełnie nowym rozwiązaniem, stąd też trudno się dziwić, że nieustannie wzbudzają emocje. Odejście od dotychczasowej formy przyznawania płatności bezpośrednich wprawiło w zakłopotanie wielu rolników, dla których złożenie wniosku na nowych warunkach jest problematyczne. Zapytaliśmy więc pracownika ODR o to, jak rolnik powinien się przygotować do rozmowy z doradcą i z jakimi błędami najczęściej spotyka się w swojej pracy.

Nieprzygotowani rolnicy

Jak wyjaśnia doradca, choć większość rolników jest poinformowanych o tym, że i jakie są ekoschematy i niewielu jest tym faktem zaskoczonych, wciąż przychodzą do Ośrodków Doradztwa Rolniczego osoby nie przygotowane do składania wniosku o dopłaty na obecnie obowiązujących zasadach. Dotyczy to rolników, którzy przykładowo jeszcze nie zdecydowali, na które działki po żniwach wywiozą obornik, gdzie będzie pozostawiona na polu słoma, a gdzie ewentualny międzyplon i z jakich roślin będzie się składał. Niestety zdarza się też, że sprawy w imieniu rolnika załatwia osoba niedecyzyjna, która zapomniała dopytać przykładowo syna czy męża o niezbędne dane.

- Jeśli niedecyzyjny członek rodziny przyjdzie nieprzygotowany, to doradca, mimo poświęcenia czasu oraz zaangażowania, nie jest w stanie pomóc rolnikowi w korzystnym rozpisaniu ekoschematów. Z punktu widzenia rolnika najważniejsze to trafić do dobrego doradcy, który będzie chciał pomóc. Tak naprawdę wiele zależy od dobrej woli doradcy i jego zaangażowania w pracę, dlatego moim zdaniem powinny iść za tym większe korzyści finansowe, żeby pracownicy ODR byli bardziej zmotywowani do pomocy rolnikowi – mówi Michał Miniatorski.

Nieformalne dzierżawy to poważny problem

Nie od dziś wiadomo, że plagą i pewnego rodzaju patologią polskiej wsi są dzierżawy „na gębę”. Nieformalne umowy bez żadnych sprecyzowanych regulacji nie służą niczemu dobremu, a wręcz w przypadku składania wniosku o płatności z tytułu realizacji ekoschematów mogą powodować poważne komplikacje. Straty z tego powodu może ponieść zarówno rolnik, jak i właściciel ziemi, który często nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.

- Zamiast normalnego czynszu dzierżawnego niektórzy rolnicy dogadują się na dopłaty dla właściciela i to jest problem, bo taki właściciel nic nie wie, co się dzieje na polu. Gdyby była normalna umowa z czynszem to byłoby dla obu stron dużo prościej. Taki właściciel często przychodzi złożyć wniosek, nie wiedząc co jest na tym polu uprawiane, czy i kiedy jest stosowany obornik albo międzyplony i czasem próbuje coś w ostatnim momencie ustalać przez telefon z rolnikiem użytkującym jego ziemię, co jest krępujące i prowadzi do nieporozumień. Trzeba też podkreślić, że jeśli nieformalny dzierżawca oddający właścicielowi dopłaty zrobi na polu coś nie w terminie, niezgodnie ze złożonym wnioskiem, to odpowiada za to właściciel, bo to on złożył wniosek. Jest szansa, że część osób zobaczywszy te trudności zrezygnuje w tym roku z tego typu układów – mówi Michał Miniatorski.

Ekoschematy się opłacają

Jak podkreśla doradca, warto maksymalnie wykorzystać ekoschematy, gdyż to się po prostu opłaca. Bez ich realizacji stawki dopłat będą mniejsze i można się poważnie zdziwić po otrzymaniu przelewu. Dodaje również, że na przełomie zimy i wiosny było zamieszanie z interpretacją ekoschematów, , ale teraz praca przebiega sprawnie i dobry doradca pomoże złożyć wniosek tak, żeby rolnik dobrze na tym wyszedł. Wejście w niektóre ekoschematy wiąże się niestety z dodatkową dokumentacją, jaką trzeba prowadzić i którą należy przedstawić przy ewentualnej kontroli, jednak nie należy się jej aż tak bardzo bać.

- Moim zadaniem jest przede wszystkim namawiać, żeby rolnicy przychodzili do doradców i korzystali z ekoschematów. Trzeba podkreślić, że niektórzy rolnicy są bardzo dobrze przygotowani do rozmowy z doradcą, mają bardzo dobrze przemyślane płodozmiany, są gotowi do wprowadzania zmian i już wiedzą, jakie praktyki na którym polu chcą realizować. Z nich warto brać przykład – mówi Michał Miniatorski.

Mniej i bardziej popularne ekoschematy

Emocje wśród rolników wzbudzają zarówno zasady łączenia ekoschematów, jak i niejasne dla wielu reguły realizacji niektórych z nich. Nie łączymy na tej samej działce międzyplonu i wymieszania słomy. Bezpośrednio pod poplon nie stosujemy obornika, ale może być on wymieszany na tej samej działce wiosną. Nie skorzystamy z wymieszania obornikiem czy słomy w uprawie uproszczonej, gdzie we wniosku można wybrać tylko jedną z tych trzech praktyk.

Wraz z uprawą bezorkową można za to stosować nawożenie gnojowicą za pomocą aplikatura doglebowego, jednak tu pojawia się problem, gdyż wielu rolników takiego aplikatora nie posiada, przez co ta praktyka cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Wracając jeszcze do obornika, warto podkreślić, że nie została w przepisach określona minimalna dawka, stąd też warto nawóz ten rozpisać i zastosować na jak największy areał, jednak pamiętając, że zakup od zewnętrznego dostawcy należy udokumentować stosowną umową, która może być wymagana np. przy ewentualnej kontroli.