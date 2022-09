23 września obchodzono Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE. Również tego dnia, Komisja Europejska nagrodziła podmioty ekologiczne, za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Kto znalazł się w gronie wyróżnionych?

Jak już pisaliśmy, w Europejski Dzień Ekologii, Komisja Europejska wprowadziła coroczne nagrody, przyznawane szczególnie zasłużonym dla rolnictwa ekologicznego. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne, przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”.

Zwycięzcy, nagrodzeni przez Komisję Europejską

Przedstawiciele ogólnoeuropejscy, wręczyli 23 września 2022 r, pierwsze Nagrody Ekologiczne UE, których gospodarzem była Komisja Europejska. Ośmiu zwycięzców, otrzymało nagrody w kategoriach:

Najlepszy rolnik ekologiczny (kategoria damska):

Nazaret Mateos Álvarez „Entre Setas” – Paredes de Nava, Palencia – Hiszpania – Zajmuje się ekologiczną produkcja grzybów świeżych oraz przetworów. Gospodarstwo promuje zerowy wpływ na środowisko, zrównoważony rozwój i szacunek dla środowiska oraz żywności.

Najlepszy rolnik ekologiczny (kategoria męska):

David Pejic „Zrno eko imanje” – Dubrava, Powiat Zagrzebski, Chorwacja – Właściciel gospodarstwa Zrno, w którym uprawiane jest około 60 różnych gatunków roślin, z których powstają przetwory, sosy, przyprawy etc. Gospodarstwo stawia również na produkcję chleba na zakwasie, deserów i dań gotowych, których można spróbować w jedynej chorwackiej restauracji ekologicznej Zrno bio bistro w Zagrzebiu.

Najlepszy region ekologiczny:

Occitanie, Francja. Region, w którym obecnie 19% wszystkich gruntów rolnych jest objętych rolnictwem ekologicznym (608 285 ha i 13 265 gospodarstw).

Najlepsze ekologiczne miasto:

Gemeinde Seeham am Obertrumer See – Salzburg, Austria. Miasto jest członkiem „Europejskiej Sieci Miast Organicznych”. W miejskich stołówkach, przedszkolach i szkołach serwują 100% ekologicznej żywności. Współpracuje również z infrastrukturą turystyczną, która wprowadza produkty ekologiczne do gastronomii i hoteli.

Najlepsza ekologiczna dzielnica:

Associazione Bio-Distretto Cilento – Kampania, Włochy. Bio-dzielnica Cilento inwestuje w zrównoważoną i lokalną produkcję żywności, łącząc z nią również inicjatywy turystyczne, takie jak bio-plaże i szlaki biologiczne. Sprzyja to tworzeniu miejsc pracy, spójności społecznej i rewitalizacji obszaru.

Najlepsze ekologiczne MŚP (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw):

Goodvenience.bio GmbH – Magdala, Turyngia, Niemcy. Firma zajmująca się produkcją żywności ekologicznej: buliony, sosy, przyprawy, oleje, przetwórstwo mięsa.

Najlepszy sprzedawca żywności ekologicznej:

La ferme à l'arbre de Liège – Lantin, Liège, Belgia. Rodzinne gospodarstwo rozpoczęło od ekologicznej produkcji warzyw oraz chowu zwierząt (bydło, wieprzowina, drób). Obecnie prowadzą sklep, w którym sprzedawane są wyroby z gospodarstwa i lokalnych ekologicznych producentów (owoce, warzywa, pieczywo, sery, przetwory itd.), a także masarnię oraz certyfikowaną restaurację ekologiczną.

Najlepsza restauracja ekologiczna:

Lilla Bjers HB – Visby, Gotlandia, Szwecja. Gospodarstwo uprawia różnorodne rośliny ekologiczne, posiada też swoje winnice, zajmuje się hodowlą zwierząt (kury) i co ciekawe - ślimaków. Produkty są sprzedawane w sklepie przy gospodarstwie, a także w certyfikowanej restauracji Lilla Bjers Gårdskrog.

Zwycięzcy zostali wybrani z puli ponad 200 zgłoszeń, z 26 państw członkowskich. Jury przyznające nagrody składało się z przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Regionów, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe, a także przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Wręczając nagrody podczas ceremonii, Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: