Facelia uwielbiana jest nie tylko przez pszczoły i miłośników aromatycznych miodów. Ten gatunek świetnie wpływa na glebę i znakomicie sprawdza się jako międzyplon. Dlaczego warto uwzględniać ją w mieszankach i na co zwrócić uwagę przy wysiewie?

Fioletowa, wyjątkowa

Facelia błękitna od lat uważana jest za jeden czołowych gatunków, przydatnych jako międzyplon. Nie bez powodu. Ponieważ wywodzi się z terenów o suchym i gorącym klimacie (Meksyk, Nevada, Arizona, Kalifornia), rozwija się zadowalająco nawet w okresie niedostatku opadów deszczu. Jednocześnie dobrze znosi spadki temperatur i przymrozki do -10°C. Ta cecha może sprawiać, że facelia wysiana w międzyplonie nie wymarznie do wiosny, biorąc pod uwagę ostatnie ciepłe zimy; jest jednak jednocześnie gatunkiem łatwym do mechanicznego zniszczenia.

Ponieważ facelia nie jest spokrewniona z głównymi gatunkami roślin uprawnych, co zmniejsza ryzyko namnażania agrofagów. Przy odpowiednio wczesnym terminie siewu rozwija się szybko i wytwarza dużo biomasy, dzięki czemu może powstrzymywać rozwój chwastów.

Facelia dobrze oddziałuje na właściwości gleby. Jej sprawny i dobrze rozbudowany system korzeniowy pozostawia pulchne łoże siewne pod roślinę następczą w plonie głównym, o znakomitej strukturze. Ponieważ pierwsze liście facelii opadają na glebę, następuje wzrost aktywności biologicznej w przypowierzchniowej wartstwie gleby, co m.in. stymuluje rozkład słomy. Co więcej, pozostawione przez facelię resztki roślinne o ciemnej barwie przyśpieszają ogrzewanie gleby na wiosnę.

Facelię błękitną można potraktować jako zielony nawóz i wymieszać jej biomasę z glebą, dostarczając cennej materii organicznej. Można ją również wykorzystać jako dodatkowe źródło pasz dla zwierząt gospodarskich. Zebrana odpowiednio wcześnie, w odpowiedniej fazie rozwoju (do ok. 7-8 tyg. od siewu, przed kwitnieniem) stanowi smakowitą i wartościową paszę o wysokiej zawartości białka i właściwościach mlekopędnych. Ze względu na pokrycie szorstkimi włoskami może wymagać dobrego rozdrobnienia przed podaniem przeżuwaczom.

Facelia niezbędna w mieszance

Facelia dzięki szeregowi wymienionych wyżej, korzystnych właściwości, stanowi znakomity gatunek międzyplonowy. Zaleca się jednak, by nie wysiewać jej samodzielnie, a raczej "w towarzystwie" innych roślin. Facelia znakomicie sprawdza się bowiem jako komponent mieszanek, szybko wypełniając luki w łanie.

Wśród najprostszych mieszanek z facelią można wymienić np.:

gorczyca biała (10 kg/ha) + facelia (4-6 kg/ha)

łubin żółty (80 kg/ha) + facelia (4-6 kg/ha)

seradela (30-40 kg/ha) + facelia (4-6 kg/ha)

wyka (40 kg/ha) + facelia (4-6 kg/ha)

owies (40 kg/ha) + facelia 4-6 kg/ha)

koniczyna, np. inkarnatka (6 kg/ha) + facelia 4-6 kg/ha)

Wśród dostępnych na rynku, gotowych mieszanek międzyplonowych można wymienić m.in.: MP-3, MP-5, MP-8 z FN Granum; Lidcover Auxil, Lidcover Lego20, Lidcover Structur z Lidea; Terralife Aquapro, Terralife Rigol TR, Terralife Vitamaxx TR z DSV; Czyste Pole z ASX Nasiona.

O czym pamiętać?

Facelię można wysiewać również po później zbieranych zbożach. Zalecany termin siewu facelii mieści się w przedziale od 25 lipca do 15-20 sierpnia. Nasiona facelii są wrażliwe na światło i najlepiej kiełkują, gdy zostaną dokładnie przykryte glebą.

Norma wysiewu w siewie czystym wynosi od 8 kg/ha na glebach lepszych, do 15 kg/ha na słabszych stanowiskach. Przy komponowaniu mieszanek kilkugatunkowych zwykle przyjmuje się zasadę, by normę wysiewu danego gatunku w siewie czystym na podzielić przez liczbę wszystkich gatunków w mieszance.

Niestety nasiona facelii należą do stosunkowo drogich. Na portalach ogłoszeniowych nasiona można kupić zwykle za 11-13 zł/kg. Natomiast kwalifikowany materiał siewny kosztuje ok. 20-25 zł/kg.

W Krajowym Rejestrze znajdziemy obecnie 6 odmian facelii błękitnej: Anabela, Angelia, Asta, Atara, Natra i Stala.