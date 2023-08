Facelia jest w Polsce gatunkiem niszowym. Uznawana jest za roślinę kapryśną, wprawdzie łatwą w uprawie, ale trudną do zebrania na nasiona. Kiedy przypada termin zbioru? Jak najlepiej zebrać nasiona?

Facelia błękitna została sprowadza do Polski z USA, gdzie naturalnie występuje na terenie Kaliforni. Bywa stosowana jako składnik mieszanek międzyplonowych czy pożytek pszczeli, a uprawa na nasiona nigdy nie osiągnęła dużej skali.

Zalety uprawy facelii

Facelia jest od lat gatunkiem docenianym przez pszczelarzy, ze względu na możliwość pozyskania stosunkowo dużych ilości miodu, cieszącego się uznaniem konsumentów. Oprócz pszczół w łanach facelii można spotkać choćby trzmiele, a dbanie o owady zapylające powinno być w interesie nas wszystkich.

Z typowo rolniczego punktu widzenia ważne są natomiast właściwości fitosanitarne tego gatunku, w związku z którymi jest popularnym międzyplonem. Facelia poprawia strukturę gleby, duża ilość biomasy uzupełnia zasoby próchnicy, a także jest w stanie zagłuszyć chwasty. Co ważne, rośliny tej z zasady nie atakują choroby ani szkodniki. Facelia jest też dobrym rozwiązaniem na słabsze stanowiska, gdzie łatwiej o równomierne dojrzewanie.

Termin zbioru facelii

Wyznaczenie terminu zbioru facelii nie jest prostym zadaniem i to właśnie z tego względu jest ona uznawana za kapryśną. Gatunek ten dojrzewa bardzo nierównomiernie, przez co, gdy najwyżej położone kwiaty dopiero kwitną, dolne torebki nasienne już pękają, a nasiona osypują się na ziemię. Co ważne, w facelii nie można prowadzić desykacji glifosatem, a nawet, gdyby go zastosować, zdaniem wielu praktyków obniża to jakość plonu.

Przyjmuje się, że facelię najlepiej zbierać, gdy zaczynają pękać najniżej położone torebki nasienne. Wtedy jest szansa na zebranie największej części plonu, który wynosi zazwyczaj kilkaset kilogramów z hektara. W przypadku zbioru niedojrzałych nasion, czyli niemal zawsze, trzeba pamiętać o dosuszeniu do wilgotności maksymalnie 15 proc. Zbiór następuje zazwyczaj w drugiej połowie lipca, po około 120 dniach od siewu.

Facelię zbiera się najczęściej typowym kombajnem zbożowym, ustawionym pod zbiór drobnych nasion. W ostatnich latach, gdy takie rozwiązania są coraz łatwiej dostępne, podkreśla się zalety stosowania hederów taśmowych, które pozwalają zminimalizować straty cennych nasion. Zdarzają się również zwolennicy zbiory dwuetapowego, gdzie facelia jest cięta pokosówką, a następnie zbierana kombajnem z podbieraczem pokosów.