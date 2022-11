Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż ogółem w 2022 roku została obniżona o 4,9 mln ton od zeszłego miesiąca i obecnie wynosi 2,764 mld ton, co oznacza spadek o 1,8 proc., (50,8 mln ton) rok do roku.

Mniej pszenicy i zbóż paszowych

Większość obniżek w tym miesiącu dotyczy pszenicy, podczas gdy nastąpiła również niewielka korekta w dół prognozy światowej produkcji zbóż paszowych. Uwzględniając redukcję o 3,4 mln ton w tym miesiącu, światowa produkcja pszenicy w 2022 r. jest obecnie prognozowana na 783,8 mln ton, wciąż o 0,6 procent (4,5 mln ton) powyżej wyniku z 2021 r. Rewizja w dół w ujęciu miesięcznym prawie w całości dotyczy upraw pszenicy w USA, odzwierciedlając spadek plonów i powierzchni zbiorów. Gdzie indziej, gdzie zbiory pszenicy w 2022 r. dobiegają końca, prognozy dotyczące produkcji pozostały niezmienione.

Prognozowana globalna produkcja zbóż paszowych w 2022 r. również została zmniejszona o 1,3 mln ton i obecnie wynosi 1,467 mld ton, czyli o 2,8 proc. mniej w ujęciu rocznym, co oznacza pierwszy spadek produkcji od czterech lat. Większość redukcji w tym miesiącu wynika z cięć oczekiwanych plonów kukurydzy w USA i UE, gdzie ostatnie oceny wskazują na większe skutki suszy niż wcześniej szacowano. Na Ukrainie, w związku z trwającymi zbiorami kukurydzy, prognoza produkcji została podniesiona, poparta oczekiwaniem większego obszaru zbiorów, ponieważ eksport z portów Morza Czarnego częściowo złagodził ograniczenia dotyczące przechowywania.

Zasiewy pszenicy ozimej pod zbiory w 2023 r. rozpoczęto się w krajach półkuli północnej. Oczekuje się, że wysokie ceny pszenicy utrzymają duże zasiewy w 2023 r. Jednak podwyższone koszty produkcji mogą potencjalnie ograniczyć ekspansję obszaru. W USA zasiewy pszenicy ozimej postępowały w październiku w średnim tempie, pomimo przedłużającej się suszy w częściach kluczowych stanów ją produkujących. W Unii Europejskiej zasiewy zakończono w krajach północnych we wrześniu i postępują dobrze w większości innych krajów w sprzyjających warunkach pogodowych, z wyjątkiem suchych części Hiszpanii, Włoch i Rumunii. W Rosji, gdy okres zasiewów zbliżał się do końca, od połowy października tempo siewów pszenicy ozimej było niższe z roku na rok, ponieważ utrudniały je obfite opady. Na Ukrainie poważne ograniczenia płynności finansowej spowodowane wojną skutkują zmniejszeniem areału upraw pszenicy, a ulewne deszcze spowolniły tempo zasiewów. W Azji przewiduje się, że zasiewy pszenicy utrzymają się na ponadprzeciętnym poziomie w Chinach (kontynentalnych) i Indiach, gdzie opłacalne minimalne ceny wsparcia utrzymują atrakcyjność pszenicy. Korzystna pogoda w obu krajach wspiera operacje zasiewu. Ponieważ wiele obszarów w Pakistanie jest zalanych wodą, siew pszenicy ozimej rabi, który zwykle odbywa się między październikiem a grudniem, może być poważnie utrudniony.

W krajach półkuli południowej trwa siew gruboziarnistych zbóż. W Brazylii oficjalne szacunki wskazują na rosnący areał uprawy kukurydzy w 2023 roku. Zakładając lepsze warunki pogodowe po suchych okresach ubiegłego roku, wzrost plonów może również wspierać drugi rekordowy plon w 2023 roku. W RPA tymczasowe zamiary zasiewów wskazują do prawdopodobnego umiarkowanego zmniejszenia powierzchni upraw kukurydzy od zeszłego roku.

Spadek światowego wykorzystania zbóż

Prognozy światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2022/2023, wynoszące 2,778 mld ton, wskazują na spadek o 0,7 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, czyli o 5,4 mln ton od zeszłego miesiąca. Prawie wyłącznie w wyniku niższego globalnego wykorzystania zbóż paszowych. Rewizja w dół globalnego wykorzystania zbóż paszowych o 5,9 mln ton w tym miesiącu jest przypisywana przede wszystkim oczekiwaniom mniejszego wykorzystania przemysłowego kukurydzy (zwłaszcza w Chinach i USA), a także mniejszego wykorzystania paszowego i przemysłowego jęczmienia. Dzięki tym korektom globalna prognoza wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 wynosi obecnie 1,485 mld ton, co oznacza spadek o 1,2 proc. w porównaniu z sezonem 2021/2022 i stanowi pierwszy spadek od ponad dekady.

Jednocześnie przewiduje się, że globalne całkowite wykorzystanie pszenicy wzrośnie nieznacznie w sezonie 2022/2023, o 0,3 procent, do 775 mln ton, przy czym wzrost spożycia na cele żywnościowe i inne zastosowania mają zrównoważyć prawdopodobny spadek zużycia na cele paszowe.

Spadek światowych zapasów zbóż

Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż skurczą się o 2,0 procent poniżej poziomów z otwarcia do końca sezonu w 2023 r., czyli do 841 mln ton, co oznacza spadek o 7,3 mln ton w porównaniu z prognozą z zeszłego miesiąca. W oparciu o najnowsze prognozy dotyczące zapasów i wykorzystania przewiduje się, że wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania spadnie z 30,9 proc. w sezonie 2021/2022 do 29,4 procent w sezonie 2022/2023, ale nadal będzie wskazywał na stosunkowo komfortową sytuację podaży z perspektywy historycznej.

Przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy wzrosną o 2,0 procent powyżej poziomów z otwarcia, pomimo rewizji w dół o 3,1 mln ton w tym miesiącu. Ta ostatnia rewizja w dół odzwierciedla głównie oczekiwania dotyczące niższych zapasów na Ukrainie, w Indiach i USA.

Podobnie rewizja w dół zapasów kukurydzy na Ukrainie, wynikająca z wyższego eksportu, a także mniejszych zapasów kukurydzy w USA, ze względu na niższe perspektywy produkcji, powoduje w tym miesiącu zmniejszenie o 4,6 mln ton światowych zapasów zbóż paszowych. Po tych korektach światowe zapasy zbóż paszowych, obecnie prognozowane na 347 mln ton, spadają o 5,3 proc. poniżej poziomów otwarcia, by osiągnąć najniższy poziom od sezonu 2013/2014. W dużej mierze będą przypisywane oczekiwanemu 5,5-procentowemu zmniejszeniu się światowych zapasów kukurydzy.

Mniejszy światowy handel zbożami

Prognozuje się, że na poziomie 469 mln ton światowy handel zbożami w sezonie 2022/2023 ma spaść o 2,2 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, pomimo korekty w górę o 1,7 mln ton w stosunku do poprzedniego miesiąca. Opierając się na szybszym tempie dostaw do końca października w ramach inicjatywy zbożowej Morza Czarnego, spodziewane lepsze perspektywy eksportu pszenicy z Ukrainy podniosły w tym miesiącu prognozę światowego handlu pszenicą w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) o 1,9 mln ton. Niemniej jednak, obecnie ustalona na 194 mln ton, globalna prognoza handlu pszenicą FAO nadal wskazuje na spadek o 1 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022.

Na prawie bez zmian prognozowany na poziomie 223 mln ton, światowy handel zbożami paszowymi również ma spaść w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) o 3,4 proc., głównie odzwierciedlając kurczenie się światowego handlu jęczmieniem i sorgo, podczas gdy handel kukurydzą spada tylko nieznacznie. W tym miesiącu korekta w górę prognozy eksportu kukurydzy z Ukrainy zrównoważyła przewidywaną mniejszą sprzedaż ze USA, UE i Rosji, utrzymując globalną prognozę handlu kukurydzą w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) w pobliżu 180 mln ton.