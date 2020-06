Farmer.pl na Dniach Pola On-Line

Kilka dni temu ruszył nowy projekt Dni Pola Farmer.pl On-Line. Na jednej witrynie możecie śledzić informacje branżowe pochodzące z wielu lokalizacji w kraju. Farmer.pl przy udziale swoich agronomów postawił także na własne lokalizacje.

Rozczarowani jesteście, że odbywające się w czerwcu czy w lipcu dni pola nie mogą się w tym roku odbyć w tradycyjnej formie? Gubisz się w gąszczu działań firmowych on-line? W odpowiedzi na zaistniałą sytuację specjalnie dla Was przygotowaliśmy coś zupełnie nowego. Na specjalnej witrynie będą zebrane informacje branżowe z wielu lokalizacji w kraju. Koniecznie zajrzyj na naszą platformę Dni Pola On-Line i wybierz się w taką wirtualną wycieczkę po interesujących Cię regionach. Strona sukcesywnie jest rozbudowywana, codziennie dodawane są nowe wpisy i materiały. Do projektu przyłączają się także kolejne firmy z branży.

Polówki z Farmer.pl

W projekcie nie mogło także zabraknąć naszych własnych pomysłów. My dziennikarze farmer.pl piszemy dla Was z różnych regionów kraju i często nie tylko jesteśmy teoretykami, ale także praktykami prowadzącymi własne gospodarstwa. Mieszkamy na wsi i na potrzeby gospodarstw czy portalu często lustrujemy okoliczne uprawy.

Wspólnie postanowiliśmy, że w czerwcu i lipcu będziemy śledzić stan upraw, zamieszczać wiele ciekawych i przydatnych informacji pochodzących z trzech lokalizacji w kraju.

Informacje branżowe możecie śledzić tutaj:

DNI POLA FARMER.PL

Z jakich regionów będziemy „nadawać”?

Gmina Czerwonak– ściana zachodnia kraju

W powiecie poznańskim, woj. wielkopolskim oznaczany jest jeden z punktów na naszej mapie Dni Pola On-Line. Grunty orne w tym rejonie, podobnie jak całego województwa wielkopolskiego, są glebami średniej i niskiej jakości, głównie bielicowe i brunatne. Pomimo niekorzystnego bilansu wodnego powiat reprezentuje wysoką kulturę rolną.

Uprawy w regionie i okolicach lustrujemy sukcesywnie, poddając ocenie aktualny stan plantacji. Zobaczycie krótkie filmy wideo, zdjęcia obrazujące sytuację fitosanitarną przede wszystkim zbóż i rzepaku oraz roślin okopowych i strączkowych.

Jesteśmy na różnych plantacjach i w wielu przypadkach nie znamy historii pól, liczby i terminów wykonywanych zabiegów. Nie oceniamy prowadzonej agrotechniki czy skuteczności programów ochrony. Dzielimy się aktualnymi spostrzeżeniami i staramy wskazać ewentualne zagrożenia dla plantacji w danym momencie.

Gmina Witonia – centrum kraju

W ramach Dni Pola on-line specjalnie dla Was będziemy na bieżąco relacjonować także stan upraw położonych w północnej części województwa łódzkiego.

Równinne ukształtowanie terenu w północnych regionach województwa łódzkiego (powiaty: łęczycki, kutnowski) i dobrej klasy ziemie sprzyjają rozwojowi rolnictwa w tej części kraju. W strukturze zasiewów dominują tu zboża (ozime, w mniejszym stopniu jare), ziemniak (często na wczesny zbiór), kukurydza, burak cukrowy a także warzywa w gruncie.

W ramach Dni Pola on-line, w miesiącu czerwcu i do połowy lipca będziemy lustrować sukcesywnie okoliczne uprawy, przekazując Wam w formie wideo, galerii zdjęć oraz komunikatów fitosanitarnych wiele ciekawych spostrzeżeń i informacji. Uprawy będą wybierane losowo. W wielu przypadkach nie znana nam będzie historia agrotechniczna tych pól ani liczba i terminy wykonywanych zabiegów.

Jednak dobrze obserwując pole, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu, na podstawie stanu roślin można wyczytać wiele. Idea jest taka, by zebrane z terenu obserwacje były dla Was przydatne i praktyczne.

Gmina Platerów – ściana wschodnia

Jedna z lokalizacji, z której redakcja Farmera będzie na bieżąco relacjonować stan upraw znajduje się w gminie Platerów w powiecie łosickim, leżącym na wschodnim krańcu województwa mazowieckiego. Będziemy tu śledzić rozwój m.in. rzepaku, pszenżyta, pszenicy, kukurydzy oraz łubinu wąskolistnego.

Gmina Platerów od północnej strony sąsiaduje z rzeką Bug i geograficznie należy do terenów południowego Podlasia. Jest to wschodnia część Polski, którą w stosunku do zachodniej i południowej części Polski różni 2-3 tygodnie opóźniona wegetacja roślin. Obserwowane plantacje założone są na różnych stanowiskach, ale przewagę stanowią gleby klasy III b, IVa i IVb.

W tworzonych wpisach w sposób indywidualny będziemy wam przybliżać obecną sytuację, ale też historię i okoliczności wcześniej wykonanych zabiegów ochrony czy nawożenia.

Zapraszamy na relacje z poszczególnych lokalizacji. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia zamieszczanych na tej platformie informacji.

Chcesz sprawdzić aktualną sytuację na polach?

Zajrzyj na Dni Pola On-Line!

Bądź na bieżąco!