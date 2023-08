Oczekuje się, że rolnicy w Finlandii zbiorą w tym roku około 3 mln ton zboża. W porównaniu ze średnią z ostatnich dziesięciu lat byłby to spadek o 13 proc.

Najniższe od 30 lat zbiory jęczmienia

Tak wynika z pierwszych szacunków zbiorów sporządzonych przez Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (LUKE). Eksperci spodziewają się, że wolumen jęczmienia wynoszący 1,1 mln ton będzie o prawie jedną czwartą niższy niż w roku poprzednim. Według instytutu byłaby to druga najniższa wartość od ponad 30 lat.

Więcej tylko żyta i grochu

Podczas gdy w przypadku pszenicy spodziewany jest spadek o 8 proc. według LUKE, wolumen owsa powinien wynieść około 1 mln ton. W porównaniu do roku 2022 oznaczałoby to mniej o 14 proc. Wydaje się za to jednak, że to dobry rok dla żyta. Fińscy statystycy zakładają wielkość zbiorów na poziomie 100 tys. ton, co oznaczałoby wzrost o 58 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Natomiast w przypadku rzepaku LUKE spodziewa się mniejszych zbiorów o 14 proc.. Zbiory grochu szacowane są na 117 tys. ton ze względu na zwiększoną powierzchnię upraw, czyli o dobrą czwartą więcej niż w roku ubiegłym.

Wstępne szacunki zbiorów opierają się na danych z połowy sierpnia. Jak podaje LUKE, kolejna prognoza planowana jest na wrzesień.