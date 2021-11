Finlandia: historycznie słabe zbiory zbóż

Po tym, jak Szwecja i Dania musiały znacznie obniżyć swoje oczekiwania, co do tegorocznych zbiorów zbóż, Państwowy Instytut Zasobów Naturalnych (LUKE) teraz również znacznie obniżył swoje szacunki dotyczące fińskiej produkcji zboża.

Instytut zakłada teraz tylko zbiory zbóż w wysokości 2,6 mln ton. Jeszcze w sierpniu statystycy przewidywali zbiór 3,1 miliona ton.

Według obecnych szacunków najmniejsza ilość od początku XXI wieku zostałaby zebrana w tym roku. Wynik byłby nawet o 100 000 ton niższy niż w przypadku suszy z 2018 r. Podobnie słaby wynik zbiorów miał miejsce w 1992 r. Średnia z ostatnich dziesięciu lat prawdopodobnie spadła o 30 proc.

Przyczyny w dużej mierze rozczarowujących plonów w Finlandii i w dużej części Europy Północnej wynikały z pogody: LUKE w międzyczasie poinformował, że zboża ozime zostały zasiane jesienią 2020 r. w sprzyjających warunkach. Wiosną jednak upały i susza powodowały znaczne stresy na polach, a żniwa w czasem wypadały przy nadmiarze wody.

Według badań LUKE, jęczmień, główne fińskie zboże, dało najmniejsze zbiory od 1974 r. i szacuje się je na 1,02 miliona ton. Ubiegłoroczny wynik prawdopodobnie był o 26 proc. wyższy. W przypadku owsa względny spadek o 34 proc. w stosunku do 2020 r. był jeszcze wyraźniejszy. Oznacza to, że w magazynach powinno znajdować się maksymalnie 783 000 ton tego rodzaju zboża. Produkcja pszenicy jest stosunkowo stabilna i oczekuje się, że jest na poziomie 683 000 ton, czyli mniej więcej tyle, co w zeszłym roku.

Rzepaku, którego zebrano o jedną trzecią więcej niż w 2020 roku, według LUKE’a, pokazuje to wyraźną tendencję wzrostową. Jednak przy łącznej ilości 41 000 ton, rośliny oleiste nie odgrywają większej roli w całym kraju.

Uważa się, że zbiory grochu były o 20 proc. mniejsze niż w poprzednim roku, pomimo znacznie wyższej premii uprawowej.