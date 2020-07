Fińscy rolnicy stawiają na rośliny bobowate

Fińscy rolnicy są coraz bardziej entuzjastycznie nastawieni do uprawy roślin bobowatych.

Według badań Narodowego Instytutu Zasobów Naturalnych (LUKE) w tym roku zasiano ponad 25 tys. ha grochu. To prawie 81 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Jednocześnie jest to największy obszar, na którym uprawiano groch, a fińskie zbieranie danych rozpoczęło się 100 lat temu. Wraz z fasolą w Finlandii uprawiane jest ponad 43 tys. ha roślin bobowatych pod zbiory w 2020 r.

Jednak zdecydowanie najważniejszą rośliną uprawną pozostaje jęczmień, którego powierzchnia zasiewu, została powiększona o 1 proc. Do około 459 tys. ha w porównaniu z rokiem poprzednim. Znacząco wzrosła uprawa owsa, bo o prawie 10 proc., do 347 tys. ha. Wzrost ten nastąpił głównie kosztem powierzchni uprawy żyta, z czego prawie połowa mniej niż w poprzednim roku została zasiana na 20 tys. ha.

Statystycy odnotowali niewielki wzrost powierzchni uprawy pszenicy, której uprawa wzrosła o 2 proc. do 211 tys. ha w porównaniu z 2019 r. W tym roku rolnicy bardzo niechętne podchodzili o zasiewu rzepaku ozimego i jarego. Jak wynika z oficjalnych szacunków powierzchni, areał obsiany rzepakiem został zmniejszony o prawie jedną piątą do około 30 tys. hektarów, do poziomu sprzed 53 lat.