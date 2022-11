Docierają do nas informacje z krańców południowo-wschodniej Polski, że tamtejsi producenci kukurydzy, mają problem z jej sprzedażą, a skupy wstrzymują przyjmowanie ziarna. Sprawdziliśmy, gdzie leży problem.

Szukając u źródeł, wykonaliśmy sondę telefoniczną, do poszczególnych skupów, zlokalizowanych zarówno w województwie podkarpackim i lubelskim. Faktycznie, potwierdzają się doniesienia od naszych czytelników.

Jak wynika z rozmów z podmiotami skupującymi, tylko dwie firmy, z pytanych kilkunastu, oferowały możliwość zakupu ziarna kukurydzy mokrej, po cenie 650-700 zł/t netto. Kukurydzy suchej nie przyjmował obecnie żaden, z pytanych podmiotów. Punkty skupowe nieoficjalnie przyznają, że ich magazyny przerobowe są pełne, a nie przyjmują nowych dostaw, bowiem sami mają trudności w dalszej sprzedaży ziarna. Domniemywać należy się, że przyczyną nie są rekordowe zasiewy kukurydzy w kraju, bo przykładowo na Zamojszczyźnie zbiory obejmują dopiero 30%, a jednak przychodzące ze wschodu tańsze ziarno kukurydzy.

Skupy kukurydzy wstrzymane, a ceny niskie

Bezpośrednio z punktu widzenia producentów, sytuację nakreślił nam Marcin Gryn – wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz rolnik pochodzący z Zamojszczyzny, o którym wspominaliśmy już na łamach portalu Farmer.pl.

Młody producent sam oferuje usługę zbioru kukurydzy ziarnowej. Jak przyznaje, żniwa kukurydziane przeciągają się, bo przez wysoką wilgotność ziaren (powyżej 35%), ciężko jest wykonać omłot. Dlatego też, znaczna część kukurydzy na Lubelszczyźnie, znajduje się jeszcze na polach.

- Rolnicy, którzy nie zebrali dotychczas kukurydzy, stoją pod znaczną presją. Z jednej strony zbiór trudno przeprowadzić, bo przy tych warunkach straty ziarna będą wysokie i opłacalność z uprawy poniżej zera, a z drugiej, przez problem ze sprzedażą, producenci obawiają się, że plantacje pozostaną w ogóle nie skoszone – mówił Gryn.

Wiceprezes PZPRZ, potwierdził również sytuację, panującą na skupach. Według niego, przyczyną obecnego wstrzymania przyjęć ziarna, są właśnie dostawy kukurydzy ze Wschodu.

- Skupy zamknęły, lub czasowo wstrzymały aktualne przyjmowanie kukurydzy. Jeśli prywatne podmioty skupują, to biorą ziarno za bardzo niskie ceny, rzędu 600 zł za tonę, więc jest to taniej niż rok temu, przy znacznie większych kosztach produkcji. Powód jest taki, że jest tej kukurydzy za dużo. Na Zamojszczyźnie, zebrano dopiero około 30% kukurydzy z pól, także towar przestojowy, musiał jakoś tu trafić. Kukurydza nie wpływa do nas z Zachodu, gdzie jest droższa, tylko trafia ze Wschodu, bo tam jest tańsza. Zwykle potrzeby skupowe równoważyły to, co wyprodukowali rolnicy, a dziś nie ma to kontroli. Faktem jest, że w tym roku zasiewy są większe, natomiast zawsze tendencja cenowa była rosnąca ku końcowi sezonu, a w tym momencie ceny spadają – podkreślał Marcin Gryn.

Młody rolnik wskazywał, że nawet jeśli pewnym wyjściem z tej sytuacji, byłoby przetwórstwo kukurydzy i jej bieżące przetwarzanie, tak bez ograniczenia importu tego ziarna z Ukrainy, wszelkie proponowane rozwiązania, nie będą funkcjonować.

Lubelska Izba Rolnicza apeluje o reakcję rządu

W kwestii importu taniej kukurydzy z Ukrainy, głos w sprawie zabrała również Lubelska Izba Rolnicza.

- Jako samorząd rolniczy otrzymaliśmy od rolników z terenów przygranicznych wiele sygnałów dotyczących znaczącego spadku cen skupu kukurydzy, zbóż i rzepaku. Zdaniem rolników, spadki cen spowodowane są nadmiernym i niekontrolowanym importem zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy, które często są niskiej jakości lub nie spełniają standardów Unii Europejskiej – pisze LIR.

Skontaktowaliśmy się prezesem LIR, Gustawem Jędrejkiem, z prośbą o bardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji. Jędrejek przyznawał, że przy opóźnionych żniwach na Lubelszczyźnie, skupy są pełne, a producenci nie mają gdzie sprzedać płodów. Na dodatek, jak wskazywał, na granicy z Polską czekają na wjazd transporty z mokrym ziarnem kukurydzy.

- Ziarno mokre, może wytrzymać maksymalnie 2 dni, później się zaczyna się grzać i w konsekwencji psuć, a wiemy, że w kolejce oczekiwanie trwa te 2-3 dni. Tu szerokie pole do działania mają służby kontrolujące towar na granicy, jak WIORIN, Inspekcja Weterynaryjna, sanepid. Jednak, jak często słyszę, przewożone jest do nas zboże albo kukurydza techniczna, która nie podlega kontroli. Ma ona trafić z przeznaczeniem np. na opał, a wpływa do młynów. Jest to proceder bardzo niebezpieczny, bo jeśli się nasili, kontrahenci nie będą chcieli przyjmować od nas zboża i produktów pochodnych. W Polsce mamy dobrą żywność, mamy spełnione wymogi fitosanitarne, sanitarne, wszystko właściwie mamy pod kontrolą. Jednak gdy przychodzi z Ukrainy pszenica, czy kukurydza (techniczna), to raz że chwieje rynkiem, a dodatkowo może zepsuć parametry naszych pasz, które są przeznaczane później dla zwierząt w naszym kraju – zaznaczał prezes LIR.

Zarząd Lubelskiej Izby, wnioskował o podjęcie działań mających na celu ograniczenie tego importu i zaostrzenie kontroli.

- Nasze stanowisko, aby Krajowa Grupa Spożywcza zajęła się sprawą podtrzymuję. Bowiem to co dzieje się na ścianie wschodniej - mamy to nieszczęście, że na zachodzie ceny są wyższe, a u nas cały czas cierpimy z powodu tego, że jesteśmy blisko granicy z Ukrainą i po prostu jesteśmy przytłoczeni tym zbożem. Jeżeli sprzedawano kukurydzę po 85-95 zł/dt, a w tej chwili mamy spadek do 60 zł/dt, bądź nie ma możliwości sprzedaży, to co mają zrobić producenci niemający suszarni? Początkowo skupy oferowały korzystną cenę, bo nie wiedziano ile przybędzie towaru ze wschodu, a teraz, przy pełnych magazynach, punkty mogą sobie pozwolić na to by obniżyć cenę. Rolnicy mają ogromny problem i jeżeli nikt nie przyjdzie z pomocą, to nie będzie ciekawie, a kolejne magazyny zostaną zasypane – podkreślał Jędrejek.