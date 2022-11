Przełom listopada i grudnia to czas, w którym firmy ubezpieczeniowe przeprowadzają jesienny monitoring ozimin. Celem takiego przedsięwzięcia jest ocena stanu plantacji zbóż i rzepaku przed zimą. Następnym krokiem jest zweryfikowanie stanu faktycznego względem wartości określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? Co to oznacza dokładnie w praktyce?

Podczas jesiennego monitoringu sprawdzana jest faza rozwojowa, ilość liści, obsada, ogólna kondycja roślin, a także odnotowane są inne ważne i dostrzegalne na plantacji problemy.

Rolnicy do takiej kontroli wybierani są losowo.

Zdecydowana większość tegorocznych ozimin spełnia minimalne wymogi. Sporadycznie zdarzają się jednak wyjątki dyskwalifikacji plantacji lub nakazujące wyznaczenie strefy wyłączenia z ochrony ubezpieczenia.

Późna jesień to idealny moment, aby przeprowadzić gruntowną lustrację naszych ozimin. Ocena stanu roślin ich kondycji to ważny krok do opracowywania chociażby nawozowej strategii wiosennej czy potrzeby i zakresu ochrony roślin.

Dla firmy ubezpieczeniowej to z kolei czas, aby oceniać stan wybranych ozimin, na podstawie której firma podejmuje decyzje czy finalnie plantacja taka spełnia określone wymogi i dalej powinna zostać objęta ochroną.

Co rzeczoznawcy z firmy ubezpieczeniowej sprawdzają na polu, co budzi ich niepokój, na co zwracają uwagę i wreszcie jak firmy typują gospodarstwa do takiej kontroli? O tym w rozmowie z Dawidem Chwirotem, Ekspertem Agro z VH Polska.

Największym zasięgiem monitoringu objęty jest rzepak ozimy. Losowo wybrani rolnicy, którzy zawarli umowę ubezpieczenia objęci będą kontrolą zgodności stanu faktycznego z podpisanymi warunkami umowy ubezpieczenia.

Sprawdzana jest przede wszystkim obsada. Na miejscu weryfikuje się to w wielu miejscach na polu. Zakres wynosi od 25-45r/m2 i jest on szeroki gdyż dużo zależy od technologii uprawy, typu odmian oraz ogólnego rozwoju roślin na polu. Następnie przygląda się bliżej poszczególnym roślinom i ocenia: liczbę liści, grubość szyjki korzeniowej, wyniesienie pąka wierzchołkowego czy ogólną zdrowotność roślin. Na podstawie tych parametrów podejmuje się decyzje co do dalszych losów plantacji.

Monitoringiem często objęty jest także jęczmień ozimy, który w tym roku w wielu regionach odznacza się nadmiernym rozkrzewieniem. Lustracje wykonuje się także na plantacjach zbóż z opóźnionego siewu (po burakach czy kukurydzy), w których to istnieje największe ryzyko, że przed zimą nie osiągną minimalnej fazy rozwojowej.