We Francji tegoroczne zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego powinny być wyraźnie wyższe niż w poprzednim roku. Pokazują to pierwsze prognozy opublikowane przez ministerstwo rolnictwa (Agreste).

Wzrost powierzchni uprawy jęczmienia ozimego i rzepaku

Zgodnie z tym francuscy rolnicy powinni w 2023 roku zebrać łącznie około 9,1 mln ton jęczmienia ozimego. W stosunku do 2022 r. byłby to wzrost o 7,3 proc, podczas gdy średnia z lat 2018-2022 byłaby przekroczona nawet o 11,7 proc. Według francuskich statystyków, wzrost opiera się na oczekiwaniu, że średni plon z hektara będzie wyższy o 2,9 dt i wyniesie 68,3 dt oraz na zwiększeniu powierzchni upraw o 2,9 proc. do 1,33 mln ha.

Ministerstwo zakłada również wyższą produkcję rzepaku ozimego. Według obecnego stanu wolumen szacowany jest na 4,6 mln ton. Przekroczyłoby to wynik z poprzedniego roku o 2,6 proc. i średnią pięcioletnią o 18,1 proc. Jednak przeciętny plon rzepaku ma spaść o 2,4 dt do 34,4 dt/ha, a powierzchnia uprawy wzrosnąć o 9,6 proc. do 1,35 mln ha.

Mniejsza prognoza zbiorów kukurydzy na ziarno

Agreste zrewidowało nieznacznie w dół prognozę zbiorów kukurydzy. Obecnie statystycy szacują powierzchnię na 1,23 mln ha, w maju było to jeszcze 1,25 mln ha. Według najnowszych szacunków, powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno została zmniejszona o 8,9 proc. w porównaniu z 2022 r. A w porównaniu z długoterminową średnią nawet o 15,1 proc.