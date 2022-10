1 października 2022 r. łączne zbiory zbóż, we Francji szacowane były przez ministerstwo rolnictwa (Agreste) na 61,0 mln ton, czyli znacznie niżej niż w 2021 r. (67,7 mln ton) i niż średnia z lat 2017-2021 (65,5 mln ton).





Z wyjątkiem jęczmienia ozimego spadek produkcji odnotowały wszystkie zboża, w szczególności pszenica miękka (-4,8 proc.), pszenica twarda (-15,5 proc.) i zboża jare. Produkcja kukurydzy na ziarno (bez nasion) powinna spaść o 26,6 proc. w ciągu roku, do 11,2 mln ton: plony zrewidowano w dół do 81,8 dt/ha. Produkcja kukurydzy paszowej ma wynieść 14,3 mln ton (-19,2 proc. w ciągu roku).

Zbiory nasion oleistych szacowane są na 6,8 mln ton, co oznacza gwałtowny wzrost (+18,5 proc.) wynikający z gwałtownego ożywienia w zakresie produkcji rzepaku (+36,3 proc.), podczas gdy zbiory słonecznika i soi (szacowane odpowiednio na 1,8 mln ton i 0,4 mln ton) spadły rok do roku. Wzrost powierzchni nie wystarczył, aby zrekompensować spadek plonów.

Produkcja roślin wysokobiałkowych wynosi 0,7 mln ton (-21,3 proc. w ciągu roku i -16,5 proc. w ciągu pięciu lat). Plony buraków cukrowych są ponownie oceniane mniej, czyli 81,9 t/ha, nieco poniżej średniej z lat 2017-2021 (82,4 t/ha) i znacznie poniżej 2021 r. (85,5 t/ha ). Produkcja wyniosłaby 32,9 mln ton (-4,2 proc. rok do roku).

Produkcja ziemniaków jadalnych szacowana jest na 6,0 mln ton (-9,0 proc. w rok do roku). Plon powinien wynieść 39,2 t/ha (-10,7 proc. rok do roku), czyli nieco poniżej średniej z lat 2017-2021 (82,4 t/ha) i znacznie poniżej wyniku 2021r. (85,5 t/ha). Produkcja powinna wynieść 32,9 mln ton (-4,2 proc. rok do roku).