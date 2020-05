Francja: Więcej kukurydzy, mniej buraków cukrowych

Francuscy rolnicy znacznie rozszerzyli uprawę kukurydzy i jęczmienia jarego w porównaniu do ubiegłego roku. Obie kultury skorzystały z obszarów nieobsianych ostatniej jesieni ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Według szacunków francuskiej służby statystycznej ministerstwa rolnictwa (Agreste), w związku z tym do 1 maja obsiano łącznie 1,67 miliona hektarów kukurydzą na ziarno i kukurydzą nasienną. To o 10,5 proc. więcej niż podczas zbiorów w 2019 r. Według statystyk obszar uprawy kukurydzy na zielonkę lub kiszonkę powiększono o 2,2 proc. do prawie 1,46 miliona hektarów. Pomimo silnej ekspansji uprawy kukurydzy na ziarno, powierzchnia uprawy zbóż ogółem nie osiągnęła poziomu z roku poprzedniego. Do początku maja we Francji zasiano około 9,26 milionów hektarów zbożami, co oznacza spadek o 1,5 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Rolnicy wykorzystali więcej powierzchni pod uprawy roślin oleistych i białkowych. Według najnowszych danych Agreste, powierzchnia upraw roślin oleistych została zwiększona o 3,8 proc, do 1,98 miliona hektarów, a uprawa roślin wysokobiałkowych zmniejszyła się o 14,1 proc. do 276 tysięcy hektarów do 1,09 mln ha. Areał uprawy słonecznika wzrósł o 14,3 proc. do 690 tysięcy ha. Obszar zasiewów soi został również powiększony o 4,6 proc. do 171 tysięcy hektarów.

Natomiast powierzchnia uprawy buraków cukrowych spadła o 5 proc. do 424 tysięcy hektarów. Analitycy przypisują to kryzysowi w sektorze cukru. Cztery cukrownie we Francji zostaną zamknięte w tym roku.

Statystycy potwierdzili ograniczenie uprawy zbóż ozimych. Obszar uprawy pszenicy miękkiej zmniejszył się, zatem o 7,5 proc. do 4,62 miliona hektarów, a powierzchnia uprawy pszenicy twardej zmniejszyła się o 2,4 proc. do 240 tysięcy hektarów.

W przypadku jęczmienia jarego Agreste odnotowuje znaczny wzrost uprawy w porównaniu do 2019 r., bo aż o 12,2 proc. do 717 tysięcy hektarów, natomiast powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego została jedynie nieznacznie zmniejszona o 0,1 proc. do 1,30 miliona hektarów.