Francja: więcej rzepaku, mniej pszenicy

We Francji obszar uprawy rzepaku ozimego powoli ponownie zbliża się do średniej wieloletniej.

Według najnowszych szacunków Służby Statystycznej Ministerstwa Rolnictwa (Agreste), jesienią ubiegłego roku rzepak zasiano na około 1,2 mln hektarów.

W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 18,0 proc. Jednak do średniej z lat 2017-2021 wciąż brakuje 6,9 proc.

Z drugiej strony produkcja zbóż ozimych jest stosunkowo stała. Agreste szacuje obecnie odpowiednią powierzchnię zasiewów na 6,7 ​​mln ha, co byłoby o 2,5 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku. Według statystyków, powierzchnia uprawy pszenicy miękkiej ozimej została zmniejszona o 4,3 proc. do 4,8 mln ha, a uprawa jęczmienia ozimego wzrosła o 4,6 proc. do 1,3 mln ha.

Jednak produkcja pszenżyta i pszenicy twardej ozimej prawdopodobnie będzie w tym roku niższa niż w 2021 r. Według najnowszych szacunków powierzchnia tych upraw została zmniejszona odpowiednio o 1,7 proc. do 330 tys. ha i o 2,5 proc. do 277 tys. ha.

Według urzędu statystycznego w ubiegłym roku do Francji sprowadzono łącznie około 67,5 mln ton zboża. Odpowiadało to wzrostowi o 17,3 proc. Zbiory buraków cukrowych wzrosły o 31,4 proc. do 34,4 mln ton; produkcja nasion oleistych wzrosła o 6,5 proc. do 5,7 mln ton.