Francja: Większe zasiewy roślin ozimych

We Francji rolnicy zasiali jesienią tego roku więcej zboża niż w 2019 r. Według najnowszych szacunków służby statystycznej ministerstwa rolnictwa (Agreste), powierzchnia zasiewów zboża ozimego pod zbiory w 2021 r. wyniosła łącznie około 6,6 mln ha.

To wzrost o 11 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i spadek o 3,7 proc w porównaniu ze średnią z lat 2016-2020. Według Agreste pszenica ozima będzie prawdopodobnie uprawiana na około 4,7 mln ha dzięki zwiększeniu obszaru o 12,4 proc.

Oczekuje się, że wzrost powierzchni dla jęczmienia ozimego będzie słabszy. Statystycy zakładają 1,3 mln ha, czyli o 6,6 proc. więcej niż pod tegoroczne zbiory.

W przypadku rzepaku ozimego nie oczekuje się większych zmian. Obszar uprawy szacuje się na 1,1 mln ha, co oznaczałoby wzrost o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według aktualnych danych Agreste francuscy rolnicy byli w stanie w 2020 roku wyprodukować łącznie około 57,4 mln ton zboża; odpowiadało to spadkowi o 19,3 proc. Zbiory pszenicy miękkiej spadły o 26,4 proc. do 29,1 mln ton, a pszenicy twardej o 17,0 proc. do 1,3 mln ton. Pszenżyta również wyprodukowano mniej. Przy 1,2 mln ton tegoroczne zbiory były o 26,6 proc. niższe od ubiegłorocznych.

Spadek produkcji rzepaku był słabszy. Zebrano go 3,2 mln ton, czyli o 8,0 proc. mniej niż w 2019 roku.

Produkcja buraków cukrowych zmniejszyła się zdecydowanie najbardziej. Agreste szacuje ją na 26,3 mln ton. To prawie 31 procentowy spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rok 2020 prawdopodobnie zostanie lepiej zapamiętany przez francuskich producentów kukurydzy. Zbiory kukurydzy na ziarno wzrosły o 3,9 proc. do 13,3 mln ton.

Zwiększono również produkcję nasion słonecznika o 24,2 proc. do 1,6 mln ton.

Kończący się rok również nie był złym dla uprawy ziemniaków. Według Agreste, produkcja ziemniaków skrobiowych wzrosła o 8,3 proc. do 1,0 mln ton, zbiory ziemniaków jadalnych łącznie z zapasami wzrosły o 5,4 proc. do 6,9 mln ton.