Wraz z nadchodzącą wiosną powracają znane rolnikom problemy. Jakie wyzwania czekają ich w najbliższym czasie w związku z ochroną herbicydową zbóż? Na co zwrócić uwagę, wybierając preparaty i co zrobić, by zapewnić optymalną skuteczność zabiegu?

Biorąc pod uwagę przebieg pogody w ostatnich miesiącach – czyli długą i dość ciepłą jesień, właściwie brak typowo zimowej aury i pokrywy śnieżnej – można spodziewać się, że chwasty, których wegetacja nie została zahamowana, wiosną prawdopodobnie okażą się bardzo dorodne. Przygotowując się do zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych, należy wziąć pod uwagę kilka czynników: rodzaj zachwaszczenia, fazę wegetacyjną zbóż oraz chwastów i obecność chwastów uciążliwych. Ważnym aspektem wyboru technologii wiosennej jest również fakt wykonania zabiegów jesiennych, zwalczających chwasty jednoliścienne a przede wszystkim miotłę zbożową. Przeanalizowanie tych kwestii pozwoli na dobór właściwych substancji herbicydowych. Warto skorzystać także z porad ekspertów, którzy pomogą dopasować rozwiązanie do problemu występującego na polu. Tej wiosny do zwalczania chwastów w zbożach ozimych specjaliści z INNVIGO rekomendują kilka skutecznych strategii.

Sprawdzona trójskładnikowa ochrona

W przypadku chwastów dwuliściennych korzystną opcją – a zarazem podstawą kilku wariantów ochrony – jest trójskładnikowy preparat Fundamentum 700 WG, który zawiera tribenuron metylowy, metsulfuron metylowy oraz florasulam. Połącznie tych trzech substancji aktywnych sprawia, że preparat wykazuje wysoką skuteczność na bardzo szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, m.in. na rumianowate, chabry, przytulię, bodziszki czy maki. Fundamentum 700 WG ma szerokie okno stosowania – w przypadku zbóż ozimych od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 21-39). Trzeba jednak pamiętać, że na etapie liścia flagowego ewentualnie wykonuje się już tylko zabieg poprawkowy, a nie główny. Jeśli chodzi o zboża jare, w których Fundamentum 700 WG również ma rejestrację, aplikacja może być przeprowadzona od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32), czyli stosunkowo długo w porównaniu do innych herbicydów dostępnych na rynku. Generalnie skuteczność tego preparatu będzie znacznie wyższa, kiedy chwasty są we wcześniejszych fazach rozwojowych. Dlatego optymalnie zabieg trzeba przeprowadzić, jak tylko warunki pozwolą, aby wjechać na pole. Zalecana dawka Fundamentum 700 WG to 30 g/ha, przy czym środek należy aplikować razem adiuwantem Asystent+, który jest sprzedawany łącznie z tym herbicydem.

Rozwiązania na trudniejsze przypadki

– Gdy na polu występują znacznie trudniejsze do wyeliminowanie chwasty, działanie Fundamentum 700 WG można wzmocnić dodatkową substancją aktywną. Polecamy rolnikom takie dwa sprawdzone przez nas rozwiązania – mówi Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych w firmie INNVIGO. – W przypadku problematycznej przytulii czepnej, która wiosną na polach jest już bardzo często wyrośnięta, rekomendowaną kombinacją jest kompleksowo działająca mieszanina Fundamentum 700 WG (30 g/ha) ze środkiem Herbistar/Galaper 200 EC, który zawiera fluroksypyr (0,3-0,4 l/ha). Trudność może również wynikać z obecności w uprawach chabra bławatka, chwastu ozimego, który w Polsce jest dość uciążliwy i niekiedy wykazuje odporność na różne substancje aktywne. Po tak ciepłej zimie jak tegoroczna chabry w zbożach ozimych mogą być z zaawansowanej fazie wzrostu. Wówczas rozwiązaniem jest połączenie Fundamentum (30 g/ha) z herbicydem Major 300 SL (0,3l/ha), zawierającym chlopyralid.

Rolnicy, którzy zmagają się na swoich polach również z chwastami jednoliściennymi, w szczególności z miotłą zbożową, mają do dyspozycji dwa scenariusze dotyczące ochrony herbicydowej. Jeżeli jesienią został wykonany zabieg zwalczający miotłę zbożową, np. przy użyciu preparatu Cevino 500 SC (flufenacet), wiosną można zastosować tylko Fundamentum 700 WG. Z kolei w sytuacji, kiedy nie przeprowadzono jesiennego odchwaszczania, zalecane jest użycie dodatkowego komponentu, który pomoże wyeliminować chwasty jednoliścienne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest kombinacja preparatów Fundamentum 700 WG (30 g/ha) i Fenoxinn 110 EC z fenoksapropem-P-etylu (0,7 l/ha). We wszystkich tych przypadkach niezbędny do zabiegu jest dodatek adiuwantu Asystent+ (0,1 l/ha). Dwa powyższe warianty znajdują zastosowanie również w odniesieniu do zbóż jarych.

Kompleksowo działający zabieg w zbożach ozimych można także wykonać, korzystając z mieszaniny herbicydów Fundamentum 700 WG (30 g/ha) oraz Yodo 100 OD (0,1 l/ha) z dodatkiem adiuwantów Asystent+ (0,1l/ha) oraz Adjusafner (0,1 l/ha), które sprzedawane są łącznie w wymienionymi produktami. Komponent w postaci jodosulfuronu wspomoże zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Należy jednak zaznaczyć, że skuteczność tej mieszaniny na miotłę zbożową jest uzależniona od wrażliwości tego chwastu na herbicydy z grupy 2, czyli przede wszystkim sulfonomoczniki.