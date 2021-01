Fungicyd z funkcją regulacji pokroju do stosowania w wielu uprawach

W ofercie firmy Ciech Sarzyna pojawi się produkt DOVVO 375 SC. To połączenie dwóch uzupełniających się substancji czynnych (difenokonazolu i paklobutrazolu). Preparat będzie można stosować nie tylko w uprawie rzepaku ozimego, ale także rzepiku, konopi, lnu, maku oraz gorczycy.

Dwie substancje triazolowe zastosowane w preparacie DOVVO 375 SC, sprawiają że produkt to połączenie fungicydu (środka grzybobójczego) i regulatora wzrostu. Dzięki czemu preparat kształtuję architekturę łanu, ograniczając tym straty związane z wyleganiem i zwalcza choroby o największym wpływie na potencjał plonotwórczy. DOVVO 375 SC skutecznie chroni roślinę m.in. przed suchą zgnilizną kapustnych czy białą plamistością liści.

Jak podaje firma odpowiedni moment na zastosowanie zabiegu regulującego pokrój roślin to przełom marca i kwietnia, gdy rzepak ozimy jest w fazie rozwojowej BBCH 33, czyli posiada trzy charakterystyczne międzywęźla. W efekcie, środek może spowodować skrócenie łodyg głównych nawet o 10 proc. Dzięki regulacji roślina wykorzysta energię na wytworzenie większej ilości pędów bocznych (aż do 40 proc.).

DOVVO 375 SC, nowy produkt CIECH Sarzyna Fot. materiały prasowe Środek działa systemicznie i pobierany jest przez liście. Stosowany wiosną wpływa korzystnie na pokrój rośliny, co przekłada się na równomierne dojrzewanie łuszczyn i ułatwiony zbiór. Wyhamowanie wzrostu pędu głównego przełoży się na utrzymanie łanu o odpowiedniej wysokości, a w rezultacie jego wyrównanie, dzięki któremu łan będzie miał równomierny dostęp do promieni słonecznych oraz efektywnej fotosyntezy, tworząc więcej rozgałęzień bocznych. Obniżenie dolnych partii roślin (stożek wzrostu oraz punkt pierwszego dolnego rozgałęzienia) poprawi także zwartość łanu, który będzie bardziej odporny na wyleganie. Równomiernie kwitnący łan oraz dojrzewanie łuszczyn pozwoli ograniczyć straty w plonie z powodu uszkodzeń mechanicznych podczas zabiegów oraz osypywania się nasion w trakcie zbioru. Zastosowanie DOVVO 375 SC zapewni również rozwój systemu korzeniowego, umożliwi roślinie lepszy dostęp do wody w okresie suszy oraz usprawni pobór składników pokarmowych.

- Nasz najnowszy produkt, DOVVO 375 SC, dopełnia naszą gamę preparatów przeznaczonych do ochrony rzepaku. Chcąc jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rolników, wychodzimy z propozycją skutecznego środka, która ma za zadanie wspierać intensywny wzrost i rozwój roślin. Dzięki naszemu produktowi rzepak, rzepik, len, konopie, gorczyca i mak będą dojrzewać w równym tempie, co znacznie wpłynie na jakość plonu - mówi Jacek Skwira, Portfolio Menadżer CIECH Sarzyna.

Dawka na hektar wynosi 0,35 l. Zawartość substancji czynnych– difenokonazolu i paklobutrazolu to odpowiednio 250 g/l i 125 g/l.