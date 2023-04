Obecnie strefy buforowe należy wyznaczyć nie tylko dla stosowanych nawozów azotowych, ale dla wszystkich typów nawozów oraz środków ochrony roślin. Wynika to z warunkowości i normy GAEC 4. W związku z tym należy na to zwracać uwagę w tworzonych rejestrach i ewidencjach zabiegów.

GEAC 4 mówi zakazie stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległości wynoszącej co najmniej 3 m.

Obowiązek ten należy uwzględnić w zapisach prowadzonych rejestrów agrotechnicznych oraz w ewidencji środków ochrony roślin.

Wraz z nową WPR2023-2027 w ramach warunkowości wprowadzono w życie obowiązkową normę GAEC 4, która mówi o ustanowieniu stref buforowych jakie należy zachować wzdłuż cieków wodnych.

Jeśli w strukturze gospodarstwa występują działki, w których sąsiedztwie występują wody powierzchniowe i cieki wodne obligatoryjnie musi rolnik spełniać normę warunkowości określoną jako GAEC 4. Na czym ona polega?

Norma GAEC 4 mówi o Ustanowieniu stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. Polega ona na tym, że obowiązuje obecnie zakaz stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin w odległości do 3 m od:

- brzegu jezior i pozostałych zbiorników wodnych,

- brzegu cieków naturalnych,

- brzegu rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,

- brzegu kanałów,

- ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego

- obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego,

W porównaniu do poprzedniego okresu programowania różnica polega na tym, że nie dotyczy to tylko nawozów azotowych, ale wszystkich typów nawozów i środków ochrony roślin.

Pamiętać należy nadal o programie azotanowym

GAEC 4 obowiązuje wszystkich rolników już w roku 2023. Natomiast należy tu zaznaczyć, nadal obowiązują przepisy programu azotanowego, które nakazują stosować strefy buforowe ustalone dla poszczególnych przypadków ustanowione na 5m, 10m,20m. Dotyczą one jednak tylko nawozów azotowych. Szczegóły można przeczytać w nowym zaktualizowanym programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, który obowiązuje od dnia 8 lutego 2023 r.

Jak jednak ustalono dalej są od tego niewielkie odstępstwa. Odległości te mogą zostać zmniejszone o połowę (odległość jednak nie może być mniejsza niż 3 m) w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby oraz w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów na co najmniej trzy równe dawki (przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni).

GAEC 4. Co to oznacza w praktyce?

Nowe przepisy wymuszają wzmożoną czujność rolników. Generalnie chodzi głównie o prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z rejestrowaniem wykonywanych zabiegów nawozowych lub prowadzeniem ewidencji stosowania środków ochrony roślin.

Czyli, jeśli przykładowo przez działkę rolną biegnie rów o szerokości powyżej 5 m, rolnik nie tylko musi uważać aby w strefie buforowej nie stosować nawozów ani środków ochrony roślin na szerokości 3 m, ale powierzchnie tą musi odliczyć od powierzchni działki rolnej, aby w dokumentacji było jasne że dostosował się do wymogu zachowania strefy buforowej. Czyli powierzchnia działki rolnej to jedno, a powierzchnia, na której zastosował środek ochrony roślin lub nawóz to drugie.

W przeciwnym razie podczas kontroli prowadzonej przez rolnika ewidencji środków ochrony roślin można się będzie dopatrzeć nieprawidłowości i zostanie rolnikowi naliczona kara z tytułu niedostosowania się do normy GAEC4. Podobnie będzie w przypadku weryfikacji założeń programu azotanowego. Niedostosowanie się do obowiązku zachowania strefy buforowej grozi naliczeniem sankcji.

Zwracają jednak uwagę pewne nieścisłości w tym zakresie. W niektórych etykietach środków ochrony roślin widnieje zapis o zachowaniu od cieków wodnych minimalnej strefy buforowej wynoszącej 1 m. Jak tłumaczy MRiRW w takim przypadku należy ustanowić obszar wrażliwy na 3 m, o tym wyraźnie mówi norma GAEC 4 i ona obecnie obowiązuje.