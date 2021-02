Gaz płynny w gospodarstwie rolnym – zastosowania i korzyści

Coraz więcej rolników zastanawia się nad zastosowaniem bezobsługowego i czystego źródła energii w swoim gospodarstwie. Niestety wciąż wiele obszarów, na których są położone gospodarstwa rolne, jest pozbawionych dostępu do sieci gazu ziemnego. W takich sytuacjach alternatywnym rozwiązaniem może być gaz płynny (LPG). Gaz płynny zapewnia analogiczny komfort i bezobsługowe użytkowanie jak gaz ziemny. Ponadto w przypadku użytkowników oleju opałowego jest to możliwość zmniejszenia wydatków na paliwo nawet o 30% w skali roku.

Gaz płynny jest już dobrze znanym źródłem energii wśród osób, które planują budowę domu na obszarach niezgazyfikowanych lub rozważają zmianę ogrzewania na bardziej wygodne i przyjazne środowisku. Dzieje się tak m.in. za sprawą dofinansowań z programu „Czyste Powietrze”. Zastosowań gazu płynnego w gospodarstwach jest jednak więcej.

Gaz płynny to uniwersalne paliwo, które dzięki wysokiej i stabilnej wartości opałowej w gospodarstwach rolnych może być stosowane do:

Ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych

Ogrzewania budynków inwentarskich, hal magazynowych, szklarni

Podgrzewania wody użytkowej

Zasilania kuchni

Różnorodnych procesów w rolnictwie, m.in. do zasilania suszarni stacjonarnych i mobilnych.

Instalacja zbiornikowa zasilana gazem płynnym to rozwiązanie polecane zarówno dla nowych inwestycji jak i dla osób, które planują zmianę paliwa z węgla lub oleju opałowego. Może też być rozwiązaniem przejściowym do czasu podłączenia sieci gazu ziemnego. Taka instalacja to wiele korzyści dla właściciela gospodarstwa i jego bliskich.

Oszczędność kosztów

Dla gospodarstw, które mają duże zapotrzebowanie na energię i obecnie korzystają z oleju opałowego, zmiana na gaz płynny może spowodować obniżenie wydatków na paliwo nawet o 30% w skali roku. Oznacza to bardzo szybki zwrot inwestycji w budowę instalacji zasilanej LPG. W niektórych gospodarstwach ten zwrot następuje już po roku od uruchomienia instalacji na gaz płynny. W związku z tym, że instalacja jest bezobsługowa, właściciel lub wskazana przez niego osoba nie musi się dbać o zaopatrzenie w opał, jego składowanie oraz samą obsługę instalacji.

Oszczędność czasu

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny jest bezobsługowa. Jeżeli inwestor wybierze telemetryczny sposób rozliczeń, to dostawca zdalnie monitoruje poziom gazu w zbiorniku i informuje klienta o konieczności jego uzupełnienia. Faktury za wykorzystany gaz są wystawiane w cyklach miesięcznych, zgodnie z faktycznym zużyciem, na podstawie zdalnych odczytów gazomierza. Zdecydowana większość klientów decyduje się na elektroniczne faktury oraz dostęp do portalu klienta, gdzie widzi wszystkie rozliczenia z dostawcą. Oczywiście klient może też wybrać tradycyjną formę rozliczeń, którą jest płatność za dostarczony gaz.

Bezpieczeństwo

Dostawca dba o regularne rewizje i przeglądy zbiorników. Zapewnia również 24-godzinny serwis instalacji. Dla wielu rolników bardzo ważnym aspektem jest stabilność dostaw paliwa i jego jakość – szczególnie np. w sezonie suszenia kukurydzy czy innych płodów rolnych, kiedy nie można sobie pozwolić na przestoje. Dostawca taki jak GASPOL zapewnia rolnikowi elastyczne podejście do terminów dostaw i rozliczeń – dopasowane są one do potrzeb gospodarstwa.

GASPOL działa na polskim rynku gazu płynnego od 30 lat. Budujemy instalacje zbiornikowe LPG i realizujemy dostawy gazu do zbiorników na terenie całej Polski. Zapraszamy po indywidualną wycenę do naszego doradcy.

Dane do kontaktu

Agnieszka Szostak

Specjalista ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży GASPOL S.A.

Tel. 606 800 585

E-mail: agnieszka.szostak@gaspol.pl