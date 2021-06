Gdzie szukać wsparcia dla inwestycji w przemyśle zbożowo-paszowym? – relacja z trzeciego spotkania w ramach projektu „GOŚĆ IZBY”

W ramach III edycji projektu Gość Izby organizowanego przez Izbę Zbożowo-Paszową 8 czerwca gościem firm branży zbożowo-paszowej i podmiotów współpracujących z Izbą był Prezes, założyciel Fundacji EURO-MOST Józef Adam Kowalczyk.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami dotyczącymi źródeł wsparcia dla inwestycji w przemyśle zbożowo-paszowym. To między innymi:

1. Działanie 4.2 PROW 2014-2020 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, projekty inwestycyjne, nabór zaplanowany na wrzesień 2021 r.

W ostatnim naborze z 2020 r. złożono 512 wniosków na kwotę 2,5 mld zł. Ostatecznie zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 30 % złożonych wniosków. Oznacza to, że z alokacji przeznaczonej na nabór 2020 – 1,1 mld, pozostanie 300 – 350 mln zł, a środki te dodatkowo zasilą nabór wrześniowy. Ponadto uwzględniając oszczędności z naborów z lat 2017 i 2018 (nie wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w pełnych kwotach zapisanych w umowach o dofinansowanie), kwota środków przeznaczonych na wrześniowy nabór może osiągnąć 700 – 800 mln zł. W sektorze rolno-spożywczym funkcjonuje ponad 4 tys. przedsiębiorstw. W ramach ww. Działania wspierane są sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych: w tym oczywiście produkcja pasz. Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków magazynowych, produkcyjnych, istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym na panele fotowoltaiczne). Ilość wyprodukowanej energii jednak nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w wymiarze rocznym.

2. Działanie 16 PROW WSPÓŁPRACA, projekty badawczo-rozwojowo-inwestycyjne, możliwy nabór III/IV kwartał 2021 r.

Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów które, będą prowadzić do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorze rolno-spożywczym. Kwota dofinansowania wyniesie - do 6 mln zł. Grupa EPI może być utworzona w formie umowy konsorcjum lub w formie podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółki z o.o.). Przez konsorcjum należy rozumieć strukturę zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych (minimum dwa) na ustalony czas w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego

3. Działanie A 1.4.1 KPO Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, projekty inwestycyjne, nabór uzależniony od zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach tego Działania wyniesie 10 mln i ma być przeznaczona m.in. na: tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rozbudowę infrastruktury służącej skupowaniu i przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych oraz wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego. W przesłanym do Brukseli planie jest jednak wiele nieścisłości, a nawet niezgodności z wymogami jakie stawia Unia przed KPO m.in. za niskie są środki zapisane na „zielony ład”. Na ekologię powinniśmy przeznaczyć 37 % środków, tymczasem według wyliczeń ekspertów w KPO jest ich tylko 18%. Generalnie jest to plan wymagający wielu korekt i na pewno nie jest to ostatnia wersja jaką wysyłaliśmy do Brukseli.

4. Program Priorytetowy ENERGIA PLUS w NFOŚiGW, finansujący przedsięwzięcia z zakresu gospodarki energetycznej przedsiębiorstw, nabór ciągły.

Program pożyczkowy który funkcjonuje od wielu lat, oproc. 1,5 %, umorzenie 10 % w obecnej nazwie jako Energia Plus z alokacją 1,3 mld zł. Program finansuje przedsięwzięcia z zakresu gospodarki energetycznej (w tym PV, biogazownie, kogenerację). Firmy zainteresowane inwestycjami z zakresu gospodarki energetycznej mogą korzystać również z programów WFOŚiGW. Trzy wojewódzkie fundusze m.in. w Łodzi, Katowicach i Warszawie oferują bardzo dobre warunki pożyczek z umorzeniem od 25 do 45 %.

5. Premia kogeneracyjna – Urząd Regulacji Energetyki – nabór ciągły.

W przypadku inwestycji kogeneracyjnych warto powiązać pożyczkę z programu Energia + z premią kogeneracyjną gwarantowaną. Kogeneracja, zwłaszcza w instalacjach do 1 MW, może stać się istotnym źródłem przychodów. Premia gwarantowana to dopłata do każdej wytworzonej 1 MWh energii – obecnie w wysokości 148,49 zł. Będzie ona obowiązywać przez 15 lat, choć jej wysokość będzie ulegała zmianom. Oznacza to, że instalacja pracująca 5 tys. godzin rocznie przyniesie - przy obecnej stawce - 750 tys. zł przychodu rocznie, a instalacja pracująca 6 tys. godzin ok 900 tys. zł, (rok ma 8760 godzin). Koszt instalacji 1 MW nie przekracza 3 mln zł.

6. Środki PROW 2021-2027 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości, w tym przez angażowanie się producentów rolnych w sektorze przetwórstwa produktów rolnych i poprawa jego konkurencyjności.

W ramach PROW 2021-2027 przewidziane są dwa typy instrumentów wsparcia: dotacyjne – na zasadach zbliżonych do obecnych oraz instrumenty zwrotne - będą to gwarancje bankowe – w zakresie kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz nisko oprocentowane pożyczki.

Do instrumentów zwrotnych jako beneficjenci mają zostać dopuszczone również duże przedsiębiorstwa w zakresie:

- wytwarzania pasz bez GMO w oparciu o produkcję roślin białkowych,

- przetwarzania produktów rolnych i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych i nierolnych m.in. poprzez przetwarzanie odpadów z produkcji rolnej i wytwarzanie bioproduktów czy biogazu.

Jak uczą jednak doświadczenia poprzednich perspektyw finansowych środki z PROW 2021-2017 będą dostępne nie wcześniej niż w 2023 r.

