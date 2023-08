Zjawisko podeszwy płużnej jest bardzo niekorzystne dla gleby. Obniża plony i doprowadza w długim okresie do znacznej degradacji ziemi. Rozwiązaniem problemu jest cykliczne głęboszowanie.

Głęboszowanie powinno być cyklicznym zabiegiem agrotechnicznym

Na jakiej głębokości wykonujemy głęboszowanie? Na co zwrócić uwagę?

Podeszwa płużna obniża plony

Głębosz jest nierozerwalnie związany z podeszwą płużną - a w zasadzie jego głównym zadaniem jest właśnie przerywanie owej podeszwy. Czym w zasadzie ona jest? Podeszwa płużna to fragment gleby o niskiej przepuszczalności (lub też całkowitym brakiem przepuszczalności). Wytwarza się zazwyczaj w głębszych warstwach gleby, poniżej głębokości standardowej uprawy. Nie ma więc reguły co do miejsca powstawania podeszwy płużnej. Możemy przyjąć, że na stanowiskach uprawianych tradycyjnie - poprzez orkę wykonywaną na około 30 cm - podeszwa będzie tworzyła się na głębokości 30 - 60 cm, a na polach o regularnej płytkiej uprawie nawet poniżej 20 cm.

Gdzie powstaje podeszwa płużna? Przede wszystkim w miejscach o największym stopniu nacisku kół na polu - a więc na ścieżkach technologicznych oraz poprzeczniakach. Ale nie tylko w tych miejscach. Podeszwa w istocie wytwarza się na całym polu po częstych przejazdach ciężkich maszyn.

W takiej warstwie ziemi stosunki wodno - powietrzne ulegają bardzo dużej degradacji. Pogorszeniu ulega również biologiczne życie gleby. Skutkiem zbyt zagęszczonej ziemi są znacznie gorsze warunki dla rozwoju systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Głębosz pomaga rozwiązać problem podeszwy płużnej

Głębosz poprawia zarówno chemiczne, jak i biologiczne oraz fizyczne właściwości stanowiska, a co za tym idzie stosunki wodno - powietrzne w glebie. Wykonanie tego zabiegu może m.in. być bardzo pomocne na stanowiskach gdzie często pojawiają się zastoiska wodne. Przerywamy wówczas słabo przepuszczalną warstwę gleby - tym samym umożliwiając dojście wody do głębszych warstw ziemi. Dzięki temu woda zamiast "topić" rośliny na powierzchni zostanie zmagazynowana i będzie dla nich dostępna w sezonie wegetacyjnym.

Jak często i na jaką głębokość?

Jak często wykonywać głęboszowanie? Nie ma tu jednej recepty. Ilu rolników, tyle też opinii. Możemy jednak przyjąć, że warto wjechać z głęboszem na pole przynajmniej raz na cztery lata. Są gospodarstwa, które stosują głębosz nawet co dwa lub trzy sezony. Aczkolwiek można także przyjąć proste założenie wykonania głęboszowania raz w ciągu czterech lat, ale przy jednocześnie cyklicznym "ruszeniu" ścieżek choćby raz na dwa lata.

Równie ważnym elementem agrotechnicznym tego zabiegu jest głębokość pracy głębosza. Często przyjmuje się - niezależnie od sposobu uprawy ziemi - że głębosz powinien pracować w zakresie 40 - 80 cm. Jest to jednak pewne uogólnienie, gdyż głębokość najlepiej określać na podstawie standardowej na danym polu agrotechniki. Można więc także przyjąć, że głębosz ustawiamy o około 10 - 25 cm głębiej aniżeli sięga standardowa uprawa na danym polu. Jeśli orkę wykonujemy na 30 cm, to głębosz może pracować np. na 55 cm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by głębokość była większa lub też nieco niższa.

Jeśli chodzi o same warunki zabiegu to unikamy dwóch czynników: zarówno zbyt wysokiego uwilgotnienia jak i przesuszenia ziemi. Niemniej gleba w momencie głęboszowania powinna być stosunkowo sucha (ale podkreślamy - unikamy ziemi zbyt przesuszonej).