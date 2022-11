W tegorocznym Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI), Polska zajęła 21 pozycję w klasyfikacji generalnej obejmującej 113 krajów. Od 2012 roku, bezpieczeństwo żywnościowe Polski w indeksie poprawiło się o 7 punktów, przechodząc od klasyfikacji „umiarkowanej” do „dobrej” w ciągu ostatnich 11 lat.

Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI - Global Food Security Index) to szczegółowa analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie. W jedenastym już Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI), 21 miejsce Polski, to skok o jeden punkt w górę, w porównaniu z ubiegłoroczną 22 pozycją w rankingu. Nasz kraj zajmuje też 16 miejsce wśród 26 krajów europejskich.

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski - nastąpiła poprawa

Raport, opracowany przez Economist Impact i sponsorowany przez Corteva Agriscience, ocenia bezpieczeństwo żywnościowe w 113 krajach przez pryzmat kluczowych filarów. Są nimi: przystępność cenowa i dostępność żywności, jej jakość i bezpieczeństwo, a także zasoby naturalne oraz odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu. Nowością jest łączenie bezpieczeństwa żywnościowego z dostępem do środków produkcji rolnej i poziomem inwestycji w badania i rozwój w rolnictwie.

Polska osiągnęła najwyższy wynik w kategorii „Przystępność cenowa żywności”. Autorzy raportu podkreślają, że Polska radzi sobie dobrze, ponieważ udało jej się sprawić, by żywność była osiągalna dla wszystkich. Atutem żywności w Polsce jest też jej jakość i bezpieczeństwo. W tej kategorii nasz kraj zajmuje 15 miejsce w klasyfikacji generalnej i 9 pozycję na 26 krajów w Europie. Ten wynik można przypisać bardzo dobrym rezultatom w podkategoriach „Normy żywieniowe” oraz „Jakość białka”.

Nadal jednak istnieją luki w udostępnianiu żywności konsumentom. Poprawa infrastruktury gospodarstw rolnych, zmniejszenie zmienności cen produktów oraz zwiększenie wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie mają pomóc naszemu krajowi poprawić wyniki dostępności żywności. Polska musi również skoncentrować się na długoterminowych kwestiach ochrony zasobów naturalnych oraz odporności systemu żywnościowego na zmiany klimatu, na przykład poprzez ochronę morskiej różnorodności biologicznej, a także zarządzanie eutrofizacją w morzach, rzekach i jeziorach, aby poprawić ogólne środowisko bezpieczeństwa żywnościowego.

Globalne bezpieczeństwo żywnościowe nie jest stabilne

W skali globalnej indeks pokazuje, że globalne bezpieczeństwo żywnościowe nadal zmniejsza się. Pandemia COVID-19, niestabilna sytuacja polityczna, inflacja, rosnące koszty żywności i ekstremalne zjawiska pogodowe w 2022 roku, pokazały kruchość globalnego systemu żywnościowego i jej wpływ na obniżenie się globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Osłabieniu uległy, w latach 2019-2022 jakość i bezpieczeństwo żywności, gdzie odnotowano spadek o 4%. System żywnościowy pozostaje również bardzo wrażliwy na czynniki klimatyczne, takie jak susza, powodzie i brak wody dla rolnictwa. Pomimo zwiększenia nakładów na rolnictwo, to wciąż słabym punktem jest brak wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie, infrastrukturę do nawadniania oraz jakość gleby (niska zawartość materii organicznej).

Ceny żywności w górę, wzrasta też poziom głodujących

Autorzy raportu podkreślają, że wzmocnienie odporności systemów żywnościowych ma ogromne znaczenie. Wskaźniki GFSI pokazują, że kraje stoją w obliczu gwałtownego wzrostu cen żywności i głodu na niespotykaną dotąd skalę. Jesteśmy w krytycznej chwili. Aby zapobiec poważnym zagrożeniom w globalnym systemie żywnościowym, należy dokonać długoterminowych inwestycji strukturalnych.

Budowanie długoterminowej odporności systemów żywnościowych, powinno być priorytetem, jeśli mamy odwrócić trend zmniejszającego się bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Wymaga to zaangażowania i działania wszystkich uczestników systemu żywnościowego — rządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i konsumentów — mówiła Pratima Singh, dyrektor działu Policy & Insights w Economist Impact.

Co podzielał Tim Glenn, wiceprezes działu Seed Business Unit w firmie Corteva Agriscience to zależność bezpieczeństwa żywnościowego, od sprostania głównym wyzwaniom, przed którymi stoją rolnicy, na co również zwraca uwagę firma Corteva Agriscience.