Głownia guzowata kukurydzy to choroba o dużym znaczeniu gospodarczym. Niemniej w Meksyku narośl głowni guzowatej jest pozyskiwana w celach kulinarnych.

Narośl powstająca w wyniku infekcji głownią guzowatą kukurydzy jest coraz popularniejszym przysmakiem serwowanym już także w Europie

Czy w Polsce uprawa kukurydzy w celu pozyskania narośli głowni guzowatej kukurydzy może się przyjąć?

Głownia istnieje niemal tak długo jak kukurydza

Głownia guzowata kukurydzy towarzyszy tej uprawie niemal od samego początku. Chorobą znali już Aztekowie, którzy bądź co bądź byli prekursorami uprawy kukurydzy. Przy czym w kulturze Azteków głownia nie była traktowana stricte jako choroba - wraz z kolbami stanowiła część rośliny, która nadaje się do spożycia. Co ciekawe owa narośl na kukurydzy, powstająca wskutek rozwoju grzyba, jest do dziś przysmakiem w Meksyku - nazywana jest często truflą meksykańską i spożywana jest pod różnymi postaciami, najczęściej w tortilli. Co więcej - Meksykanie uczynili z głowni guzowatej biznes i eksportują zebraną narośl, głównie do Stanów Zjednoczonych, Japonii, ale także do państw europejskich.

Czy głownia guzowata kukurydzy jest chorobą, która dotyka tę roślinę od samych początków? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Możemy jednak metodą dedukcji wywnioskować, że mogła pojawić się stosunkowo wcześnie - jako choroba dotykająca m.in. monokultury musiała być znana dość szybko w cywilizacjach, które traktowały kukurydze jako główną roślinę uprawną i wysiewały ją stosunkowo często na tych samych polach.

Uzupełnijmy po krótce, że od strony agrotechnicznej problem głowni guzowatej dotyka - tak jak wspominaliśmy - zwłaszcza plantacji prowadzonych w monokulturze oraz tych na których żerował szereg szkodników, w tym przede wszystkim omacnica prosowianka. Za rozwój głowni odpowiedzialny jest grzyb Ustilago maydis.

Celowe infekcje kukurydzy?

W Meksyku na licznych plantacjach dąży się do tego, by infekcja głownią guzowatą była jak największa. Zdarza się wiele sytuacji, gdzie rośliny są sztucznie infekowane chorobą, tak by można był zebrać więcej narośli.

Narośla głowni guzowatej znajdują zastosowanie nie tylko w tortilli. W kuchni meksykańskiej są także składnikiem zup, sosów etc. Dodajmy, że nie jest to tania potrawa - sama wartość plantacji przygotowywanych z myślą o pozyskaniu głowni jest znacznie wyższa aniżeli standardowych upraw kukurydzy. I tak np. w Stanach Zjednoczonych w sklepach internetowych za kilogram mrożonych trufli meksykańskich zapłacić trzeba nawet 50 - 60 dolarów.

W Polsce w niektórych sklepach możemy spotkać truflę meksykańską w puszce, a cena produktu to około 60 zł za opakowanie 380g. Czasem produkt nazywany jest także Kawiorem Azteków.

Produkcja w Polsce? Może kiedyś

Czy w Polsce taki sposób uprawy kukurydzy może się przyjąć? Raczej nie, przynajmniej w istotnym gospodarczo wymiarze. Pamiętajmy, że także w Meksyku główny trzon uprawy kukurydzy stanowi produkcja na ziarno, a pozyskiwanie głowni to raczej efekt uboczny lub w najlepszym przypadku podejmowany przez silnie wyspecjalizowane gospodarstwa. Dodatkowo biorąc pod uwagę przyzwyczajenia europejskich konsumentów produkcja kukurydzy w celu pozyskiwania narośli głowni guzowatej może na szerszą skalę nie przynosić dużych korzyści ekonomicznych. W grę wchodzą także unijne wymagania dotyczące produkcji żywności i łańcucha dostaw. Ale kto wie? Może za kilka lat tendencja znana od stuleci w Meksyku zawita i do Polski?