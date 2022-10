Jak związki azotowe wpływają na zdrowie człowieka? Jakie są środowiskowe źródła narażenia ludzi na azotany? Jak zmniejszać ilość amoniaku w chowie zwierząt? Jak świadome i celowe zarządzanie składnikami nawozowymi pozwala na ograniczenie ich strat, a tym samym umożliwia ochronę środowiska?

Odpowiedzi na te i inne pytanie można znaleźć w broszurze „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” przygotowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, w ramach projektu o tym samym tytule. Publikacja jest odpowiedzią na aktualne problemy związane z emisją znacznych ilości zanieczyszczeń z rolnictwa do wód, głownie związków azotu bo aż 67% i fosforu 66%.. Są to źródła zarówno punktowe, liniowe, jak i wielkopowierzchniowe, dlatego też kontrola i ograniczanie zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego jest niezwykle trudna. W związku z tym ochrona wód przed biogenami pochodzącymi z rolnictwa w dużej mierze opiera się na podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, a zwłaszcza mieszkańców wsi rolników i producentów rolnych w zakresie wpływu produkcji żywności na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Broszura została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedziny medycyny, zdrowia człowieka, ale także specjalistów od uprawy, nawożenia oraz zootechniki.

Specjaliści w opracowaniu przybliżają temat azotanów i nitrozaomin z punktu widzenia medycyny, wskazują na źródła tych substancji oraz skutki przedostawania się ich do organizmu. Problem ten jest niezwykle ważny dla mieszkańców wsi i rolników, gdyż społeczności wiejskie są bardziej zagrożone zatruciami związkami azotu niż mieszkańcy miast. Ponadto w broszurze czytelnicy mogą znaleźć informacje na temat bilansowania potrzeb pokarmowych zwierząt, scharakteryzowane zostało żywienie wszystkich najpopularniejszych gatunków zwierząt inwentarskich: trzody chlewnej, drobiu i przeżuwaczy. W publikacji zawarto również informacje o bilansowaniu potrzeb pokarmowych roślin. Autorzy podkreślili, że świadome i celowe zarządzanie składnikami nawozowymi pozwala na ograniczenie strat, a tym samym umożliwia to ochronę środowiska (ograniczenie strat w postaci gazowej i wymywania). Z drugiej strony pozwala na efektywne wykorzystanie składników nawozowych i osiąganie efektów ekonomicznych czyli wzrost produkcji rolnej i jej zrównoważony rozwój).W publikacji przedstawiono praktyki mitygacyjne w nawożeniu i uprawie. Wskazano również jak wybierać nawozy mineralne, by nawożenie możliwie jak najmniej wpływało na środowisko, kiedy i w jaki sposób aplikować nawozy i jakich zasad przestrzegać na terenach szczególnie narażonych. Czytelnicy odnajdą również dane dotyczące praktyk mitygacyjnych stosowanych w chowie zwierząt. Wskazano rozwiązania technologiczne w budynkach i systemach utrzymania, opisano odpowiednie sposoby przechowywania nawozów naturalnych oraz metody ich przetwarzania i modyfikacji. W kolejnym rozdziale wskazane zostały działania, do których według aktualnego prawa polskiego i unijnego rolnik jest zobowiązany, i takie, które może wprowadzać w swoim gospodarstwie dobrowolnie, by chronić środowisko. Dla rolników szczególnie interesujące mogą być informacje na temat Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 związane z ochroną wód, gleb i powietrza oraz wsparcia, jakie może otrzymać stosując odpowiednie metody ochrony wód.

Innowacyjnym elementem broszury są infografiki, które stanowią część publikacji i są formą skrótu graficznego tematów poruszanych w ramach projektu. Jednocześnie zostały one przygotowane tak, aby stanowiły samodzielną informację z danego obszaru tematycznego.

Broszura będzie rozdystrybuowana wśród rolników i mieszkańców wsi m. in. poprzez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz inne instytucje zajmujące się wspieraniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją broszury i infografikami. Są one dostępne na stronie www.fdpa.org.pl ,w najbliższych dniach dostępna będzie również multimedialna wersja broszury. Informacje o działaniach w ramach projektu będzie można obserwować na naszym fanpage.

W ramach projektu planowane są jeszcze dodatkowo szkolenia on line oraz spotkania informacyjne dedykowane rolnikom w IV kwartale 2022 r..

Broszura jest częścią projektu „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”, realizowanego przez Fundacje na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

