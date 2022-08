Grupa Azoty – utrzymywała maksymalną produkcję, ograniczając eksport

Co dalej z produkcją i dostępnością nawozów w Polsce? fot. Shutterstock

Zakłady Azotowe Puławy ograniczyły produkcję amoniaku do ok. 10 proc., później zrobiły to też Zakłady Azotowe Kędzierzyn, także z powodu wysokich cen gazu i braku rentowności, zmniejszyły swoją produkcję do minimum. Jakie są faktycznie zapasy dotychczas wyprodukowanych nawozów, o których we wtorek mówił wicepremier Kowalczyk? Wiemy tylko tyle, że do 22 sierpnia br. Grupa Azoty utrzymywała maksymalną moc produkcyjną w swoich zakładach. Jednocześnie ograniczając eksport swoich produktów.

Ceny gazu biją kolejne rekordy, lato się kończy i wszyscy zastanawiają się jak w rzeczywistości będzie wyglądał ten czarny scenariusz, który rysuje się dla tej zimy, a wszystko przez dostępność i ceny gazu, które we wtorek (23.08.22 r.) ponownie wystrzeliły. Jeszcze w poniedziałek cena 1 megawatogodziny (MWh) gazu zamknęła się na poziomie 276 euro. Kiedy rynki ponownie się otworzyły we wtorek rano, wzrosła do 291 euro/MWh. Rosja gra surowcami Nie da się ukryć, że wpływ na giełdę miała rosyjska rozgrywka dostawami gazu. Ceny wystrzeliły, po tym jak w miniony piątek Gazprom zapowiedział wstrzymanie dostaw do Niemiec gazociągiem Nord Stream 1 i to zaledwie na trzy dni, bo od 31 sierpnia do 2 września. Choć Niemcy i cała Europa już oszczędzają gaz, to wyrwa po rosyjskich dostawach nie jest łatwa do zasypania w tak krótkim czasie. Jeszcze na początku sierpnia Fertilizers Europe podkreślało, że ceny gazu duszą produkcje nawozów w europejskich fabrykach - koszty gazu wzrosły do ​​najwyższego poziomu cen, jaki kiedykolwiek miał miejsce w Europie dlatego też przemysł nawozowy w UE został zmuszony do ograniczenia lub zamknięcia ponad 10 zakładów nawozowych w lipcu 2022 – podała w swoim komunikacie organizacja. Jednocześnie, podkreślając, że niezbędne jest kontynuowanie pomocy dla rolników i przedsiębiorstw, by nadal wspierać produkcję rolną, w okresie odchodzenia od dostaw gazu z Rosji. W połowie lipca br. ograniczenia w produkcji wprowadził norweski gigant nawozowy firma Yara, już wtedy w stanowisku czytaliśmy, że firma płaci 5-krotnie więcej za gaz niż przed rokiem, co zmusza ich do ograniczenia produkcji. Jednocześnie zastrzegli, że mogą się pojawić kolejne ograniczenia w ich zakładach produkcyjnych. Polscy giganci nawozowi ograniczają produkcję Zakłady Azotowe Puławy, Anwil a teraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn zmniejszają swoją produkcję tłumacząc to wysokimi cenami gazu i brakiem rentowności. Sytuację ograniczenia produkcji w polskich zakładach skomentował (23.08.22r.) wicepremier Henryk Kowalczyk, zapewniając, że magazyny Grupy Azoty są zapełnione. "(...) ja przypominam, że w tej chwili jeszcze na magazynach Grupy Azoty jest dużo więcej nawozów niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Więc spokojnie można te nawozy jeszcze będzie nabywać. Grubo ponad 100 tys. ton jest na magazynach, później jeszcze są u dealerów, którzy są sprzedawcami autoryzowanymi Grupy Azoty, więc te nawozy można spokojnie nabywać." – tłumaczył w rozmowie Henryk Kowalczyk. Zapytaliśmy Monikę Darnobyt, rzeczniczkę prasową Grupy Azoty, czy rzeczywiście potwierdzają taki poziom zapasów. Podkreśliła, że zakłady pracowały dotychczas na pełnych mocach produkcyjnych, a eksport nawozów został w tym roku ograniczony. - Grupa Azoty do dnia 22.08.2022 r. utrzymywała produkcję na maksymalnych możliwych mocach, nawet w obliczu znaczących ograniczeń lub całkowitego wstrzymywania produkcji przez największych europejskich producentów. Dostawy nawozów na rynek krajowy są priorytetowe dla Grupy Azoty i w pierwszych 7 miesiącach 2022 roku były znacząco wyższe, wskutek ograniczenia eksportu, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz latach poprzednich. Dotychczas wyprodukowane nawozy Grupy Azoty są dostępne w ogólnopolskiej, autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, której listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. O całkowitym poziomie dostępności nawozów w danym czasie, na rynku krajowym decyduje obok produkcji z Grupy Azoty również podaż od naszych krajowych konkurentów rynkowych oraz import – wyjaśniła w oficjalnej odpowiedzi. W zakresie możliwego powrotu do pełnej pracy zakładów i produkcji nawozów azotowych, za wcześnie jest, by określić długość trwania tych przestojów. Rzecznik nie wskazała też możliwego poziomu cen gazu, przy którym produkcja mogłaby powrócić do normy i być dla firmy ponownie rentowną. - Grupa Azoty stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje biznesowe – dodała rzecznik. Czytaj więcej Kowalczyk i Sasin mają „ogarnąć” rynek nawozów Baltic Pipe – czy poprawi się dostępność i cena gazu? Światełkiem w tunelu, w zakresie poprawy dostępności gazu ziemnego w Polsce miał być nowy gazociąg, który ma ruszyć z początkiem października. Póki co, nie jest takie pewne czy podaż gazu na polskim rynku szybko się poprawi. Wszystko dlatego, że nie ma pełnych informacji na temat tego czy kontrakty, na pełny przesył zostały w ogóle już zawarte, czy też nie. Dookoła słyszymy wyłącznie, że negocjacje lubią ciszę. Pewne jest dziś tylko to, że przy tak horrendalnych giełdowych stawkach, takie negocjacje będą niezmiernie trudne. Czy Baltic Pipe może poprawić sytuację krajowych zakładów azotowych? Nie do końca wiadomo, rzeczniczka GA podkreśla jedynie, że gaz w ramach umowy z PGNiG jest w pełni dostępny dla Grupy Azoty. Jednocześnie dodając, że - sytuacja w zakresie cen gazu na europejskim rynku jest bardzo dynamiczna. Giełdowe notowania gazu w okresie ostatniego półrocza wzrosły z poziomu 72 EUR/MWh w dniu 22.02.2022 r., do poziomu 276 EUR/MWh w dniu 22.08.2022 r. Czytaj więcej Szmulewicz: Rolnicy dziś nie mają możliwości, by zrobić zapasy nawozów na wiosnę

