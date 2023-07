Potocznie zwana ,,hreczka” często wybierana jest do wysiewu jako roślina poplonowa. Zawdzięcza to szybkiemu przyrostowi, niewielkim wymaganiom glebowym, czy zdolnościom fitosanitarnym. Warto rozważyć grykę w płodozmianie, tym bardziej, że za uprawę międzyplonów można uzyskać dodatkowe punkty w ramach warunkowości GAEC.

Dlaczego warto siać grykę?

Powszechnie wybieraną rośliną na poplon ścierniskowy, jest niewątpliwie gorczyca biała. Należy ona do rodziny kapustowatych, przy czym w zasiewach o dużej przewadze rzepaku, jej częsty udział w płodozmianie nie jest zalecany. Na jej miejscu często pojawia się gryka, szczególnie w zmianowaniach z dużym udziałem zbóż.

Jedną z zalet tej rośliny jest krótki okres wegetacji. Gryka rozwija się średnio od 60 do 100 dni, zależnie od odmiany, stanowiska czy przebiegu pogody. Dlatego przy siewie tuż po schodzącym z pola np. jęczmieniu ozimym, możliwy jest jej zbiór jeszcze w tym samym sezonie.

Wykazuje allelopatyczne oddziaływanie na chwasty, poprzez wydzielanie do środowiska substancji chemicznych wpływających m.in. na hamowanie procesów wzrostu i rozwoju roślin. Tym samym ogranicza rozwój chwastów takich jak tasznik, komosa czy rumian polny. Gryka wybierana jest na poplon, także ze względu na jej właściwości fitosanitarne - przeciwdziała rozwojowi niektórych nicieni w glebie.

Jednak jest to roślina wrażliwa na przymrozki, a do jej uprawy jako plon główny, zniechęca rolników zbyt niski poziom plonowania.

Kiedy siać grykę na poplon?

Gryka dobrze radzi sobie na glebach słabszych, lekkich i jest mało wrażliwa na odczyn gleby. Poradzi sobie przy pH wynoszącym od 5,0, jednak bliżej odczynu obojętnego, uzyskamy większe ilości zielonej masy. Nie nadaje się do uprawy na glebach podmokłych i bardzo ciężkich.

Z przeznaczeniem na zielony nawóz, gryka powinna być wysiana do połowy sierpnia. Jej rozwojowi nie sprzyja susza, dlatego powodzenie na glebach najlżejszych zależy od rozkładu opadów. Norma wysiewu na poplon wynosi od 60 do 70 kg/ha, przy głębokości od 2 - 6 cm, w zależności od struktury gleby. Gryka może być wysiewana samodzielnie, stanowi też składnik wielu gotowych mieszanek poplonowych. Możemy ją spotkać w zestawieniu z rzodkwią oleistą i gorczycą białą, czy bardziej bogatych z roślinami bobowatymi: groch pastewny, koniczyna, seradela oraz facelia i rzodkiew oleista. Podawane na portalach z ogłoszeniami ceny za nasiona gryki, średnio wynoszą od 2,50-4 zł/kg.

Grykę wysianą jako międzyplon ścierniskowy, najlepiej ściąć kilka dni przed zakwitnięciem, by nasiona nie osypały się na glebę. W przeciwnym razie, może ona stanowić problem jako chwast w roślinie następczej.

Punkty za międzyplony

W nowym programowaniu w ramach WPR 2023-2027, międzyplony pełnią różne funkcje i występują w wielu działaniach. Zapunktować mogą jako wypełnienie normy GAEC 7 - Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na GO. Tutaj międzyplon ścierniskowy powinien być utworzony przez wysiew co najmniej 1 gatunku roślin, w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymany do dnia 15 października, lub przez 8 tygodni od dnia wysiewu – w tym przypadku należy złożyć do ARiMR oświadczenie o dniu wysiewu tego międzyplonu ścierniskowego.

Międzyplon spełnia także normę w GAEC 8 - Różnorodność biologiczna i krajobraz, która polega na poszukiwaniu obszarów nieprodukcyjnych. Więcej informacji na ten temat w artykule poniżej.