Jesień to czas wzmożonego ruchu w lasach spowodowanego grzybobraniem. Niemniej nie tylko w lasach znajdujemy grzyby. Wielu rolników spotyka się z nimi także na polach uprawnych. Dobrze czy źle, jeśli grzyby pojawiają się na polu?

Grzyby rosnące na polu nie przenoszą chorób na rośliny - nie są więc absolutnie szkodliwe dla upraw

Jeśli na polu uprawnym rosną grzyby, to oznacza z reguły, że ziemia jest wilgotna i zasobna w materię organiczną

Plus obecności grzybów jest taki, że stanowisko trzyma wilgoć - inaczej grzyby nie będą się rozwijać

Przede wszystkim jeśli na polu pojawiają się grzyby to możemy być pewni, że w glebie jest wilgoć. Organizmy te nie są w stanie rozwijać się na suchych stanowiskach. I faktycznie - grzyby pojawiają się raczej ona ziemiach o dobrej zasobności w wodę. Często zauważymy je w dolinach, na stanowiskach po użytkach zielonych, bliżej lasów.

To, że w ziemi jest wilgoć, cieszy niezmiernie. Ale pojawia się tu także łyżka dziegciu. Niestety, ale duży wysyp tychże organizmów świadczy o kwaśnym odczynie gleby. Grzyby lubią stanowiska o niezbyt wysokim pH. Przy czym tu uwaga - pojawienie się grzybów na polu nie oznacza jeszcze, że pH jest bardzo niskie czy też gleba jest silnie zaniedbana. Być może stanowisko ma odczyn tylko nieco poniżej 6,0 - 6,5. Dla grzybów w sprzyjających warunkach to wystarczy. Ponadto kwaśny odczyn nie jest jedynym elementem który ma wpływ na rozwój grzybów.

Duża zawartość materii organicznej

Aby pojawiły się one na danym polu to musimy wiedzieć, że gleba musi cechować się dobrą żyznością. Generalnie - na „byle czym” grzyby nie urosną. Potrzebują one bowiem ziemi o dobrej zawartości próchnicy, z bogatą zawartością materii organicznej. Nie przez przypadek grzyby „lubią” pojawiać się na stanowiskach po międzyplonach czy też bogato nawożonych obornikiem. Ogólnie rzecz ujmując lubią także glebę zasobną w resztki pożniwne, która zwiększa ilość materii organicznej.

Grzyby wchodzą w związki z roślinami

A czy mamy z tego korzyść? Tak i to zdecydowanie. Najpierw jednak rozwiejmy wątpliwości. Grzyby rosnące na naszych polach nie są spokrewnione z patogenami chorobotwórczymi infekującymi nasze uprawy.

My widzimy de facto część nadziemną grzybni, tymczasem kapelusz i trzonek są wytwarzane dzięki pracy organizmów w glebie. Mogą one zasiedlać m.in. systemy korzeniowe roślin tworząc niejednokrotnie udane „związki”(tu do gry wchodzi pojęcie mikoryzy, czyli współżycia m.in. korzeni z grzybami). Rośliny i grzyby dają wymieniają się między sobą - grzyby otrzymują od roślin związki organiczne (wytwarzane w wyniku procesu fotosyntezy), a grzyby - w zasadzie strzępki grzyby - wspomagają zaopatrzenie roślin m.in. w azot oraz fosfor.

Tak więc obecność grzybów na polu jak najbardziej może zmusić do refleksji, niemniej w ogólnym rozrachunku ich obecność świadczy o tym, że stanowisko jest zasobne i bogate w materię organiczną.