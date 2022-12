Podsumowując kończący się rok, warto przyjrzeć się aspektom często poruszanym w środowisku rolniczym, a takim niewątpliwie jest import i eksport zbóż . Jaki jest bilans handlu zbożem i z jakimi wartościami wkraczamy w nowy sezon?

Dane na temat importu zbóż do Polski z Ukrainy, prezentował w tym tygodniu na Twitterze Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. My przyjrzymy się ogólnym wynikom publikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w opracowaniu „Rynek zbóż”.

Import zbóż do Polski w 2022 r.

Dane z zestawienia MRiRW, są prezentowane dla okresu od I-X 2022r. W tym czasie całkowity wolumen importu zbóż i produktów zbożowych, wyniósł dokładnie 2 480 840 ton. W tym samym okresie dla roku 2021, poziom importu zbóż do Polski wyniósł 1 013 896 ton. Zestawienie obejmuje: pszenicę i meslin, żyto, jęczmień i owies, kukurydzę (ziarna), nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej oraz mąkę pszenną i żytnio-pszenną.

W największych ilościach wpłynęła do Polski kukurydza – ponad 1,571 mln ton, a kolejno pszenica – ponad 585 tys. ton i jęczmień – ponad 193 tys. ton. W latach 2016-2021, przywóz zbóż do kraju wyniósł:

Poziom importu zbóż do Polski w latach 2016-2021, źródło: Biuletyn „Rynek zbóż”. Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Eksport zbóż z Polski w 2022 r.

Również wysokie ilości są podawane dla wywozu zbóż z Polski. W przedziale I-X 2022 r. poziom eksportu zbóż z kraju wyniósł 7 437 787 ton, jednak rok wcześniej wartość ta była niewiele mniejsza, wynosiła 7 196 298 t (za okres styczeń-październik). W zestawieniu na lata 2016-2021 tonaż zbóż eksportowanych wyniósł:

Poziom eksportu zbóż z Polski w latach 2016-2021, źródło: Biuletyn „Rynek zbóż”. Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Handel zbóż według krajów w 2022 r.

Dane z raportu obejmują również podział na kraje, z którymi prowadzimy handel. Patrząc na poziom importu, prym wiedzie Ukraina. Import pszenicy za okres I-X 2022r, wyniósł ponad 585 tys. t, w tym największe ilości z krajów:

-Ukraina 209,4 tys. t

-Słowacja 161,1 tys. t

-Republika Czeska 159 tys. t

Dla kukurydzy, za okres I-X 2022 r., są to wartości wynoszące ponad 1,5 mln t. W tym, z Ukrainy: 1,43 mln t, Argentyny 57,8 tys. t i Słowacji 23,3 tys. t.

Eksport pszenicy (I-X 2022) wyniósł 2,9 mln t, a według krajów najwięcej przetransportowano do Niemiec (958,8 tys. t) i Nigerii (352,8 tys. t). Dla kukurydzy było to 3,016 mln t, a najwyższe ilości trafiły do Niemiec (1,4 mln t) i Holandii (498,2 tys. t).

Ile wynosi nadwyżka zbóż ?

W celu uzyskania informacji na ten temat, zwróciliśmy się do ministerstwa rolnictwa. Jak czytamy w odpowiedzi:

Zgodnie z aktualizowanym co miesiąc bilansem zbóż w Polsce, prognozuje się, że zapasy początkowe zbóż ogółem (czyli nadwyżki z poprzedniego sezonu) w sezonie 2022/2023, tj. na dzień 1 lipca 2022 r., wyniosły w Polsce 7,2 mln ton. Uwzględniając poziom produkcji zbóż w kraju w 2022 r., ich prognozowane zużycie oraz przepływy handlowe, prognozuje się, że zapasy końcowe zbóż w sezonie 2022/2023, tj. na dzień 30 czerwca 2023 r. mogą wynieść 8,1 mln ton i przewyższyć o ok. 16% poziom zapasów na 30 czerwca 2022 r. (ok. 7 mln ton).

Wysoki poziom rezerw, jak tłumaczy ministerstwo, wynika ze zwiększenia zapasów kukurydzy w wyniku rekordowej produkcji w kraju w sezonie 2022/2023. Mogą one pozostać w kraju lub zostać wyeksportowane w kolejnym sezonie.

W prognozach MRiRW na sezon 2022/2023, przewidywany jest rekordowy wywóz zbóż z kraju (ok. 12 mln ton) w porównaniu do 9,2 mln ton w sezonie 2021/2022, 10,6 mln ton w sezonie 2020/2021 i 8,4 mln ton w sezonie 2019/2020.

Jak podaje resort, w latach ubiegłych ilości te istotnie się różniły.