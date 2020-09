Henola - odmiana konopi przemysłowych o niskim wzroście

Henola to odmiana konopi przemysłowych w typie oleistym, która charakteryzuje się większym plonem od innych odmian dostępnych na rynku i niskim wzrostem. Co ją wyróżnia i na co zwrócić uwagę w agrotechnice tej rośliny, odpowiada Grzegorz Oleszak z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Wysokość dojrzałych roślin Henoli dochodzi do 170-200 cm. Wyróżnia ją też krótszy od innych odmian o ok. 3 tygodnie okres wegetacji (115-120 dni po siewie). Odmiana plonuje na poziomie 1,5-2,1 t/ha, a nasiona posiadają bardzo korzystny stosunek kwasów tłuszczowych.

Co ciekawe, Henola otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie "Polski Produkt Przyszłości", jako unikatowa w skali świata odmiana konopi przemysłowych. Odmiana komercjalizowana jest w ramach Programu Konopnego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Co jeszcze wyróżnia tę roślinę, jakie są korzyści z jej uprawy, na co zwrócić uwagę w agrotechnice, kiedy i jak ją zbierać - dowiecie się z filmu. Zapraszamy do obejrzenia!