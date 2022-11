Tak zwane Zielone Partnerstwo między Unią Europejską a Marokiem spotkało się z ostrą krytyką ze strony rolników w Hiszpanii.

Stowarzyszenie dużych rolników COAG mówiło o oszustwach wobec rolników w UE. Rolnictwo ekologiczne w Maroku jest wspierane finansowo, aby mogło konkurować z producentami w państwach członkowskich. Marokańscy producenci nie są nawet w stanie zagwarantować bezpieczeństwa produktów w przypadku konwencjonalnie produkowanej żywności.

Ponadto COAG skarżyła się, że warunki prawa pracy w Maroku są nie do przyjęcia dla UE. Fundusze w Maroku najprawdopodobniej trafią do dużych przedsiębiorstw rolnych, a nie do drobnych rolników.

Rozszerzenie produkcji warzyw i owoców

COAG powtórzyła swoje żądanie, aby produkty z krajów trzecich wchodzące na rynek UE musiały spełniać te same normy zdrowotne, społeczne i środowiskowe, co produkty z państw członkowskich. Nowy program finansowania dla Maroka został zatwierdzony przez Komisję Europejską pod koniec października. Obejmuje łącznie 115 mln euro, między innymi na bardziej zrównoważone rolnictwo w tym kraju Afryki Północnej.

W ostatnich latach Maroko znacznie rozszerzyło przede wszystkim produkcję warzyw i owoców. Znane jest również m.in. z produkcji oliwek. Według aktualnych danych KE w 2020 r. UE importowała z Maroka produkty rolne o wartości 2,5 mld euro. W Europejskim Systemie Wczesnego Ostrzegania o Żywności i Paszach (RASFF) w 2021 r. pojawiły się łącznie 72 zgłoszenia produktów z Maroka. To umieściło ten kraj Afryki Północnej na siódmym miejscu w rankingu krajów, na czele z Turcją z 613 raportami.

Projekt pilotażowy partnerstwa z Marokiem

.Zielone partnerstwo z Marokiem jest pierwszą taką inicjatywą UE. Według KE celem jest rozwój Zielonego Ładu poza UE i uczynienie go wzorem partnerstwa z innymi krajami trzecimi.