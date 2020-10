Hodowla kukurydzy pastewnej rozpoczęła się w roku 1953 w Pustkowie Żurawskim. Wykonane tam wtedy zapylenia wsobne były pierwszymi zapyleniami wsobnymi wykonanymi w tym gatunku w Polsce. Od roku 1956 te prace prowadzone są w Stacji Hodowli Roślin Kobierzyce, zlokalizowanej niedaleko Wrocławia, jednej ze Stacji Hodowli Roślin wchodzącej w skład Małopolskiej Hodowli Roślin.

W roku 1957 utworzono w Kobierzycach eksperymentalny ośrodek produkcji nasiennej kukurydzy. Powierzchnia plantacji nasiennych zakładanych w tamtym okresie wynosiła 20 – 24 hektary. Dla porównania powierzchnia tych plantacji w ostatnich pięciu latach wyniosła średnio 3 560 ha. Ze względu na brak specjalistycznego wyposażenia wszystkie prace, począwszy od siewu plantacji, po ich zbiór, wykonywano ręcznie. W roku 1967 oddano w Kobierzycach do eksploatacji pierwszy w Polsce zakład nasienny do przerobu nasion kukurydzy, o zdolnościach produkcyjnych 1500 ton.

Najbardziej pracochłonne okresy w roku to czas wykonywania zapyleń oraz czas zbiorów dziesiątków tysięcy zapylonych corocznie kolb. Wiele z prac hodowlanych, zwłaszcza na najwcześniejszych etapach hodowli, nadal wykonywanych jest ręcznie.

W Kobierzycach prowadzone są prace w kierunku wyhodowania odmian zarówno przeznaczonych do wykorzystania na kiszonkę jak i na ziarno, o wysokim potencjale plonowania, odpowiedniej wczesności, odmian charakteryzujących się odpornością na wyleganie korzeniowe i łodygowe, a także możliwie dużą tolerancją na stresy biotyczne i abiotyczne, takie jak wczesno wiosenne chłody i susza. Główny nacisk w pracach hodowlanych kładziemy na odporność na porażenie głownią oraz grzybami z rodzaju fuzarium. Ze względu na zmieniający się klimat coraz większą uwagę zwracamy na materiały lepiej radzące sobie z okresowymi niedoborami wody, rozpoczęliśmy także prace nad wytworzeniem odmian o liczbie FAO 300 i większej.

Okres potrzebny na wyhodowanie nowej odmiany, od wykonania materiału wyjściowego po doświadczenia, najpierw własne a następnie doświadczenia rejestrowe, decydujące o wpisie odmiany do krajowego rejestru, to co najmniej 10 lat. Aby go skrócić i aby efekty naszych prac szybciej mogły trafić na rynek, korzystamy z technologii podwojonych haploidów oraz położonej w Meksyku szkółki zimowej, która umożliwia nam uzyskanie dwóch pokoleń w ciągu roku.

W doświadczeniach rejestrowych w Polsce badanych jest obecnie 10 nowych odmian kukurydzy pastewnej, kolejnych 6 odmian jest badanych w doświadczeniach rejestrowych na Słowacji.

W okresie od rozpoczęcia prac hodowlanych zarejestrowano w sumie 21 odmian kukurydzy pastewnej, 4 spośród tych odmian nadal znajdują w ofercie firmy, niektóre z nich zarejestrowane są także i sprzedawane poza granicami kraju. W ofercie Małopolskiej Hodowli Roślin znajdują się także odmiany innych firm hodowlanych, których produkcją nasienną się zajmujemy. Stosunkowo niedawno rozpoczęliśmy także prace w hodowli kukurydzy cukrowej – ich efektem są dwie odmiany wpisane do rejestru (Ammonia i MHR Agitka).

Współpracujemy z kilkoma firmami hodowlanymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Prowadzimy także współpracę z ośrodkami naukowymi, tu szczególnie warto wymienić Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Jesteśmy także punktem doświadczalnym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i prowadzimy, jako jeden z 13 punktów, doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę we wszystkich grupach wczesności.

[Informacje nt. hodowli kukurydzy pastewnej zostały przekazane przez Krzysztofa Wójcika i Jarosława Skrzypka z Małopolskiej Hodowli Roślin]