Hodowla to nasza pasja, stale poszukujemy rozwiązań, które sprostają zmieniającym się warunkom uprawy

Niestabilne, zmieniające się warunki pogodowe nie sprzyjają uprawie rzepaku. Wiele odmian nie jest wstanie utrzymać parametrów jakościowych. Dlatego stale poszukuje się rozwiązań, które sprostają zmieniającym się warunkom klimatyczno-glebowym.

Poszukiwane są odmiany o wysokiej tolerancji na występujące stresy biotyczne i abiotyczne. Hodowla to proces trwający 8 do 10 lat. W tym czasie na drodze selekcji w różnych warunkach obserwuje się linie hodowlane, które posłużą w przyszłości do krzyżowań. Następnie wyhodowany mieszaniec przekazywany jest do badań rejestrowych. Po pozytywnym zweryfikowaniu może on zostać wpisany do Krajowego Rejestru Odmian. W celu zapewnienia najwyższej jakości materiału siewnego hodowla Rapool prowadzi szereg własnych doświadczeń hodowlanych i agrotechnicznych. Testujemy jak odmiany zachowują się w warunkach stresu spowodowanego presją ze strony agrofagów. W szczególności w warunkach zagrożenia ze strony suchej zgnilizny kapustnych, której sprawcą jest grzyb Leptosphaeria maculans. Najnowszym osiągnięcie hodowców z NPZ Lempke (jeden z udziałowców Rapool) w walce z tą chorobą jest wprowadzenie nowej odporności APR37, która obecnie nazywana jest RlmS. Zapewnia ona wysoki poziom odporności łodygi, a tym samym daje podstawy do wysokich plonów. Badamy efektywność wykorzystania azotu przez różne odmiany. Testujemy mieszańce tradycyjne w porównaniu z mieszańcami posiadającymi gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Jak wskazują wyniki prowadzonych badań odmiany z odpornością na TuYV nie tylko doskonale radzą sobie w warunkach zagrożenia wirusem żółtaczki rzepy ale potrafią także efektywniej gospodarować zastosowanym azotem. Obserwacje te potwierdzają, że cel jaki stawia sobie hodowla czyli poszukiwanie odporności na choroby grzybowe (Phoma), wirusowe (TuYV) oraz silny i głęboki system korzeniowy odgrywają kluczową rolę w procesie podnoszenia efektowności wykorzystania azotu. Nowe odmiany mieszańcowe z hodowli RAPOOL dają możliwość wyboru między standardowym nawożeniem N, a niskonakładowym, przy czym nie ponosimy z tego tytułu strat w ilości plonu. Jeżeli musimy zmniejszyć nawożenie N w związku z ograniczeniami prawnymi lub środowiskowymi nie narażamy się na straty związane z obniżeniem rentowności uprawy.

Na nowy sezon hodowla Rapool szczególnie rekomenduje dwie odmiany z podwyższoną efektywnością azotu. Są to DUKE F1 oraz TEMPTATION F1. Więcej informacji o tych odmianach otrzymacie Państwo kontaktując się z naszymi Doradcami Handlowymi lub odwiedzając naszą stronę internetową www.rapool.pl

Artur Kozera

Menadżer produktu i marketingu, Rapool Polska