Holenderskie ministerstwo rolnictwa w ciągu najbliższych sześciu lat chce znacznie przyspieszyć przejście ze spożycia białka zwierzęcego na białko roślinne z roślin bobowatych.

Departament rolnictwa opracował odpowiedni plan zatytułowany „Ekonomicznie napędzana przemiana białek poprzez innowacje w łańcuchach” (EPPIC) wraz z Wageningen University & Research (WUR), Południowym Stowarzyszeniem Rolników i Ogrodników (ZLTO), firmą konsultingową w zakresie zarządzania Larive International i opracowany przez Next Food Collective.

Zwiększenie plonów

Według WUR, udział białka pochodzenia roślinnego w całkowitym spożyciu białka przez Holendrów wzrośnie do 2030 r. do 50 proc. Byłoby to dwukrotność obecnego spożycia. Wdrożenie planu pomoże osiągnąć krajowe cele klimatyczne, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska azotanami i amoniakiem oraz spowolnić wylesianie.

Dotychczasowe tempo zastępowania białka zwierzęcego białkiem roślinnym jest niewystarczające. Zdaniem uczelni, ważna jest ekonomiczna uprawa roślin wysokobiałkowych, takich jak soja, groch, bobik i łubin. Aby to osiągnąć, należałoby zwiększyć plony i poprawić odporność roślin na choroby.

Zmiana asortymentu żywności

Uczelnia podkreśla, że ​​przemysł spożywczy potrzebuje know-how, aby przekształcić swoje procesy produkcyjne z importowanej soi na holenderskie rośliny bobowate. Jeśli chodzi o konsumentów, wybór żywności musi się zmienić, na przykład w supermarkecie i w menu.

W celu sfinansowania planu EPPIC zwrócono się o łączną kwotę 96 mln euro z Narodowego Funduszu Wzrostu. Według WUR, realizacja projektu generowałaby wzrost gospodarczy w wysokości 2,6 mld euro rocznie. Wynikałoby to z obliczeń firmy Consulting Deloitte.

Ponadto roczny import soi mógłby zostać zmniejszony o 1 mln ton. Kolejnymi celami są redukcja emisji gazów cieplarnianych o 640 mln kg ekwiwalentu CO2 oraz zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska związków azotu o 10 mln kg rocznie. Po wprowadzeniu planu powierzchnia ziemi wykorzystywanej do wyżywienia Holendrów zmniejszyłaby się o 7 proc.