II edycja Dni Pola On-Line 2021 – podsumowanie

W sierpniu b.r. zamknęliśmy II edycję projektu Dni Pola On-Line farmer.pl. Przez trzy miesiące na jednej wirtualnej mapie na naszej stronie internetowej sukcesywnie zamieszczane były informacje branżowe płynące z aż 20 lokalizacji w kraju.

Pandemia COVID-19 zmieniła nas bardzo, przede wszystkim sprawiła, że dynamicznie rozwinęły się wszelakie aktywności on-line. Internet dał ogromne możliwości, by w obliczu wielu obostrzeń i ograniczonych spotkań face to face przekazywać branżowe informacje jeszcze szerszemu gronu czytelników oraz słuchaczy. W myśl tej idei powstał w 2020 r. projekt Dni Pola On-Line farmer.pl. W sezonie bieżącym w udoskonalonej formule kontynuowaliśmy to przedsięwzięcie. W tym roku za pośrednictwem jednej witryny można było śledzić aktualne zalecenia i porady, wybierając jeden z punktów lokalizacyjnych na wirtualnej mapie Polski. Do projektu przyłączyły się 4 firmy.

Kontynuowaliśmy także własną inicjatywę. Koledzy redakcyjni przez ponad 3 miesiące relacjonowali dla Was bieżące informacje branżowe i oceniali stan upraw prosto z 5 lokalizacji w kraju.

Firma Ekoplon w ramach Dni Pola On-Line odwiedzała plantacje kukurydzy oraz buraków cukrowych w dwóch lokalizacjach: w Polanowicach (woj. małopolskie) oraz Koszutach (woj. wielkopolskie). Eksperci firmy regularnie informowali internautów o przebiegu wegetacji roślin i dostarczali cennych wskazówek dotyczących dokarmiania dolistnego. Poruszono temat deficytu wody w uprawie kukurydzy wpływającego negatywnie na zapylenie i wskazano istotną rolę potasu jako składnika kluczowego w utrzymaniu turgoru roślin. Z kolei w uprawie buraków cukrowych zwrócono uwagę na znaczne nakłady energetyczne konieczne do wytworzenia dużej masy plonu. Z tej perspektywy ważnym składnikiem pokarmowym jest fosfor – przekonywali. Specjaliści podkreślili też konieczność odpowiedniego zaopatrzenia buraka w bor, co pozwoli uniknąć choroby fizjologicznej, jaką jest zgorzel liści sercowych. Przedstawiono ofertę nawozów dolistnych zarówno w postaci sypkiej, jak i płynnej, dostosowanych do specyficznych potrzeb roślin uprawnych, wzbogaconych o składniki działające na rośliny stymulująco i zwiększające ich odporność na stresy. Eksperci zwrócili uwagę m.in. na nawozy z serii Maximus Platinum z podwyższoną zawartością określonych pierwiastków oraz Maximus AminoMicro wzbogaconych o aminokwas glicynę.

Obserwacje polowe firmy Timac Agro prowadzone były od północy kraju (Poborowo i Lipowo), przez centrum (Minikowo i Śrem), aż po jego południowy kraniec (Dębno). Eksperci z Timac Agro dostarczali na bieżąco wskazówek dotyczących nawożenia gruntów ornych oraz trwałych użytków zielonych, wskazywali na znaczenie poszczególnych składników pokarmowych w odżywaniu roślin uprawnych, zachęcali do regularnego przeprowadzania analiz gleby. Specjaliści zwrócili uwagę na związek stosowania biostymulatorów oraz odpowiedniego nawożenia roślin uprawnych z ich zdrowotnością. Zaznaczono, iż rośliny dobrze odżywione, funkcjonujące bez zakłóceń są mniej wrażliwe na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe. Relacje z przebiegu wegetacji roślin uprawnych specjaliści z Timac Agro uzupełniali o prezentację wzbogaconych o kompleksy biostymulujące nawozów dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb roślin. Wśród nich wymienić można m.in. nawozy donasienne z kompleksem Fertiacyl, gamę Fertileader z kompleksem Seactiv, gamę Sulfammo z kompleksem N-Process czy mikrogranulowany nawóz startowy Pinkstart Boron, szczególnie polecany w uprawie rzepaku.

Podobnie jak w zeszłym sezonie Firma Bayer Crop Science obecna była w 5 lokalizacjach w kraju: Centrum Doradztwa Technicznego w Pordenowie, Centrum Badania Odporności w Paluzach, Centrum Demonstracyjnym w Chechle, jak również na plantacjach pokazowych Bayer w Gaju Małym oraz w Strzeszkowicach. W poszczególnych miejscowościach znajdują się plantacje pokazowe firmy, gdzie na dziesiątkach poletek doświadczalnych testuje się skuteczność działania flagowych produktów firmy. Przygotowane materiały dotyczyły bieżących zaleceń, sugestii, w jakich fazach rozwojowych roślin i warunkach najlepiej je zastosować. Prezentowano także nowości odmianowe. Szczególnie polecano nowe odmiany rzepaku, jakimi są: DK Exima, DK Excited, DK Expectaton, DK Immortal CL, DK Plasma oraz nową odmianę kukurydzy DKC 3201. Pokazywano także efekty ochrony najnowszymi produktami, które wzbogacą ofertę firmową w sezonie 2022. Są to m.in.: regulator wzrostu Fabulis 50 OD oparty na proheksadionie wapnia czy herbicyd zbożowy Incelo (mezosulfuron, tienkarbazon). W maju dodatkowo na farmer.pl odbył się webinar, podczas którego z ekspertami z firmy Bayer rozmawialiśmy na temat strategii ochrony zbóż w terminie T-2. Podczas wydarzenia zaprezentowano także szczegóły na temat najnowszych odmian rzepaku marki Dekalb.

Eksperci z Innvigo obecni byli w trzech lokalizacjach: w Radostowie (woj. pomorskie), Pawłowicach (woj. wielkopolskie) oraz Urbanowicach (woj. opolskie). W reakcjach na sytuacje bieżące na polach szczególnie reagowali dwaj firmowi eksperci: Marcin Kanownik oraz Marcin Bystroński, menedżerowie ds. upraw. Kanownik zajmował się rzepakiem ozimym. Na bieżąco oceniał stan plantacji, kondycję roślin oraz wskazywał na specyficzne reakcje na tegoroczne warunki pogodowe. Bystroński z kolei przygotowywał rady i wskazówki dla plantatorów zbóż i kukurydzy. Obaj radzili, jak skutecznie, czym i kiedy chronić oziminy oraz jakich modyfikacji w poszczególnych zabiegach warto dokonywać. Ich materiały wyróżniały się głęboką analizą bieżącej problematyki. Jak chronić rzepak bez chloropiryfosu? Jak zadbać o jakość ziarna zbóż? Jak skutecznie odchwaścić pole kukurydzy w trudnych warunkach pogodowych? To tylko kilka przykładów zagadnień, na które odpowiadali firmowi eksperci. W poszczególnych lokalizacjach pojawiały się także zalecania w uprawach buraka cukrowego oraz ziemniaka. Kanownik i Bystoński uczestniczyli także w webinarze pt. „Idę po rekord – jesienią wybieram Innvigo”, który odbył się on-line pod koniec lipca br. W wydarzeniu tym skupili się z kolei na zaleceniach i ofercie produktowej przygotowanej dla ozimin na jesienny sezon 2021.