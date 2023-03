Ile firm w Polsce posiada certyfikat ESTA?

Jakie firmy mają certyfikat ESTA? fot. AK

Choć większość kraju w tej chwili przykryta jest warstwą śniegu i dobrze, bo to zawsze dodatkowa wilgoć, to już za chwilę ruszą wiosenne siewy. My przyglądamy się co na opakowaniach materiału siewnego oznacza znaczek ESTA.

System ESTA został opracowany, tak aby zapewnić jakość na całym etapie produkcji materiału siewnego, od samego początku, czyli od dostawy nasion do zakładu aż po ich dystrybucję bezpośrednio do rolnika. Mogą w nim brać udział tylko certyfikowane firmy, a podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i funkcjonowanie ESTA w Polsce jest Polska Izba Nasienna oraz Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Te firmy muszą zapewnić jakość i bezpieczeństwo procesu zaprawiania i zaprawionych nasion, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska. Poddawane są one audytom prowadzonych przez profesjonalne jednostki certyfikujące według ściśle określonego standardu, jednakowego dla całej Europy. Te, które przejdą ten audyt uzyskują certyfikację zgodności ze standardem ESTA i otrzymują licencję na posługiwanie się logiem ESTA. Jest to swoista gwarancja bezpieczeństwa i jakości zaprawionych nasion. Czytaj więcej Sprzedajesz nielegalnie ziarno jako materiał siewny przez Internet? PIORiN cię namierzy Ile firm obecnie posiada certyfikat ESTA? Jest ich obecnie siedemnaście. Są to (w nawiasie gatunki):

Agrii Polska (rzepak, kukurydza, pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto), Centrala Nasienna w Kielcach (pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, żyto, kukurydza, rzepak),

Danko Hodowla Roślin (rzepak ozimy, pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień),

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR (kukurydza),

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR (rzepak),

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego (burak cukrowy, rzepak, kukurydza),

KWS Lochow Polska (jęczmień, żyto, pszenżyto, pszenica),

Małopolska Hodowla Roślin (pszenica, jęczmień, kukurydza),

Obrol Kulczyński (rzepak, kukurydza),

Poznańska Hodowla Roślin (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, groch, owies, łubin),

Przedsiębiorstwo Handlowe Agromor (jęczmień, pszenica, pszenżyto, groch, łubin, owies),

Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas (rzepak, owies, pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień),

Rapool Polska (rzepak),

Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Przeworno” (pszenica, rzepak, kukurydza),

Saatbau Polska (pszenica, kukurydza, pszenżyto, żyto, owies, rzepak ozimy, jęczmień),

Top Farms Agro (rzepak, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies),

Wronkowski Anna Wronkowska (kukurydza, rzepak). Dlaczego zaprawianie profesjonalne? O jego zaletach mówi prof. Marek Mrówczyński, były dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Zaznacza, że zaprawianie to najbardziej efektywny sposób stosowania środków ochrony roślin. A certyfikat ESTA to europejska gwarancja profesjonalnego zaprawiania nasion. Czytaj więcej Słabe zaprawienie nasion - do reklamacji? - Gwarantuje brak pylenia zaprawionych nasion, równomierne dawkowanie zaprawy nasiennej, a także umożliwia obniżenie normy wysiewu. Wspiera zasady integrowanej ochrony roślin i pozwala na obniżenie kosztów produkcji roślinnej – podkreśla w swoich wystąpieniach naukowiec. Podczas jednego ze swoich wykładów na studiach podyplomowych w IOR, podkreślił on, że dodatek polimerów do zapraw nasiennych zapobiega pyleniu. I podał konkretnie w jakich uprawach firmy posiadają certyfikat ESTA: rzepak – 13

kukurydza – 11

pszenica – 11

jęczmień – 9

pszenżyto – 9

żyto – 9

owies - 4

burak cukrowy – 2

gorczyca – 1

bobik – 1

groch – 3

łubiny – 2

soja – 1

wyka - 1.

