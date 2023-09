Zbiory kukurydzy na kiszonkę trwają w całym kraju. Od lat kiszonka nie była tak droga. Koszty rosną usługodawcom i rolnikom.

Koszt usługowego zbioru kukurydzy na kiszonkę nie jest niższy niż przed rokiem

Łączne nakłady na wyprodukowanie kiszonki z kukurydzy przekraczają w najbardziej optymistycznym wariancie 5000 zł/ha. Często jednak kwoty te są wyższe i sięgają nawet 7 - 8 tysięcy zł

Sieczkarnia i zestawy transportowe nie są tańsze niż rok temu

Ceny usług w tym sezonie są zbliżone do tych z ubiegłego roku. Teoretycznie wielu klientów firm usługowych zauważa, że paliwo jest nieco tańsze, ale relatywnie - jak podkreślają usługodawcy - ceny ON nie są o tyle mniejsze, by zrekompensować pozostałe koszty. Tak więc w większości przypadków za usługi zapłacimy tyle samo co przed rokiem lub nawet więcej. Właściciele firm usługowych podkreślają, że podwyżki odczuwają przy zakupie części zamiennych, a i pracownicy są wyceniani wyżej niż przed rokiem.

Usługa wykonana zestawem sieczkarnia + 3 ciągniki z przyczepami objętościowymi + ciągnik do ubijania wyceniana jest na 1100 - 1500 zł/ha. Ostateczna cena uzależniona jest m.in. od odległości pola od pryzmy

Ceny za samą sieczkarnię oscylują w granicach 550 - 750 zł/ha. Z kolei zestaw złożony z sieczkarni oraz dwóch ciągników z przyczepami objętościowymi kosztuje 950 - 1100 zł/ha.

Spoglądając na wyceny firm usługowych można orientacyjnie przyjąć, że za każdy zestaw z przyczepą objętościową zapłacimy około 200 zł/ha, a traktor pracujący przy dobijaniu pryzmy to około 100 zł/godz pracy (lub wyceniany jest na kwotę 100 zł/ha - licząc całościowy zebrany w pryzmę areał).

W ekonomicznych wariantach i tak nie jest tanio

Gdybyśmy uśrednili cenę to przy zestawie opartym o 3 wózki, sieczkarnię i traktor do ubijania masy zapłacilibyśmy 1300 zł/ha. Przy wykonaniu usługi na 10 hektarach - prosty rachunek - mamy 13 tysięcy zł. Tyle wynosi nas samo bezpośrednie przygotowanie kiszonki. Ale ile kosztuje kiszonka z kukurydzy całościowo?

Jeśli koszt nasion przyjmiemy na poziomie 720 zł/ha (90 tysięcy nasion/ha, cena jednostki siewnej 50 tysięcy nasion = 400 zł), a ochronę herbicydową wykonamy za 200 zł/ha to już same nakłady na chemię i nasiona opiewają nam na kwotę 920 zł/ha.

Koszty poświęcone na nawozy to największa niewiadoma - o dużych różnicach cenowych decydował de facto moment zakupu. Niemniej przez długi czas ceny np. mocznika oscylowały w granicach 5000 zł/t. Przy podaniu 115 kg N (250 kg mocznika) sam czysty azot kosztował 1250 zł/ha. Kupując fosforan amonu w cenie 4000 zł/t i podając go w dawce 180 kg/ha ponieślibyśmy koszt 720 zł/ha. Zakup soli potasowej 60% mógł wiązać się z wydatkiem około 3500 zł/t, co przy dawce 100 kg nawozu na hektar podwyższa koszt nawożenia o 350 zł. Łącznie w takim układzie nawożenie kosztowałoby 2320 zł/ha. Zwróćmy jednak uwagę, że dawki nawozów w tym zestawieniu nie są "wygórowane". Dodatkowo w wielu gospodarstwach kolejny koszt - niemały - stanowi nawożenie obornikiem.

Przyjmując wydatek na paliwo na poziomie 600 zł/ha (co również nie jest wygórowaną kwotą, niemniej uprawa kukurydzy nie wymaga tylu zabiegów co choćby rzepak czy zboża) łączny wydatek na hektar kukurydzy to już 3840 zł - zwróćmy uwagę, że są to same koszty bezpośrednie.

Kiszonka z kukurydzy droższa z roku na rok

Oprócz tego dochodzą kolejne nakłady, w dużej mierze jeszcze bardziej indywidualne, bo zależne od modelu prowadzenia gospodarstwa oraz kredytów, parku maszynowego, wartości dzierżaw etc. Bądź co bądź koszt produkcji kukurydzy na kiszonkę nie będzie niższy niż 4000 zł. Doliczając usługę na poziomie 1300 zł uzyskujemy koszt 5300 zł/ha - taki minimalnie nakład poświęcić trzeba na produkcję hektara kiszonki z kukurydzy. Przygotowanie pryzmy kukurydzy z 10 hektarów to 53000 zł w takim scenariuszu. A w wielu przypadkach koszt produkcji będzie znacznie wyższy, niejednokrotnie przekraczający wraz z usługą nawet 7000 - 8000 zł/ha (po doliczeniu chociażby dzierżaw, amortyzacji własnego sprzętu, ewentualnych ubezpieczeń, podatków, wynagrodzeń dla pracowników itp).

Tak więc mamy ogromny "rozjazd" cenowy. Mleko w skupie tanieje na potęgę, a koszty przygotowania pasz są identyczne jak przed rokiem lub nawet wyższe. Dodatkowo ogromne spustoszenie na plantacjach kukurydzy w wielu regionach przyniosła w tym sezonie susza. Kukurydze są często słabo zaziarnione, a więc o niewielkiej wartości energetycznej, a masy jest mniej, co generuje dodatkowe koszty (trzeba zebrać więcej materiału, by zapewnić paszę dla tej samej ilości bydła).