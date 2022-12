Przechowywanie ziarna kukurydzy w rękawach zyskało w ciągu ostatnich lat na popularności. Ile kosztuje takie rozwiązanie?

Przechowywanie kukurydzy w rękawie tańsze niż budowa magazynu.

Rękawy dają większą elastyczność podczas zbiorów.

Pakowaczka na początek

Gdybyśmy chcieli zaopatrzyć się sami w pełną paletę sprzętową do magazynowania ziarna w rękawie musielibyśmy liczyć się ze stosunkowo wysokimi kosztami startowymi, które jednak w ciągu kolejnych lat powinny systematycznie się zwracać (czas zwrotu inwestycji będzie uzależniony m.in. od cen kukurydzy suchej). Niemniej i tak inwestycja w sprzęt do pakowania ziarna kukurydzy w rękawy będzie tańsza aniżeli budowa magazynu płaskiego.

Niezbędnym narzędziem do pakowania ziarna w rękaw jest pakowaczka - to na tym sprzęcie opiera się cała technologia. Koszt zakupu tej maszyny rozpoczyna się w przypadku większości modeli od około 60 tys. zł netto, aczkolwiek na rynku dostępne są także nieco tańsze maszyny.

Przechowanie w rękawach - inwestycja dobra dla większych gospodarstw

Cena rękawa do pakowania uzależniona jest od jego pojemności. Przykładowo - rękaw mogący pomieścić około 250 ton ziarna wyceniany jest na kwotę około 3500 zł (75 metrów bieżących). Przyjmuje się, że metr bieżący rękawa może pomieścić średnio 4 tony ziarna. Wycena rękawa uzależniona jest chociażby od jego grubości. Tańsze opcje o podobnej pojemności pakowania mogą kosztować nieco poniżej 3 tys. zł. (Przedział 2,5 - 3 tys. zł). Rękawy mogące pomieścić około 1 tysiąc ton kosztują z kolei około 10 tys. zł.

Ile wobec tego kosztuje zmagazynowanie ziarna przy powyższych cenach i zakupie własnego sprzętu? Mając 25 ha kukurydzy na ziarno i przyjmując średni plon na poziomie 10t/ha koszt zakupu rękawów do zmagazynowania będzie oscylował w granicach 7 tys. zł - koszt rękawa na tonę ziarna wynosi wówczas około 28 zł (7000 zł/250 t = 28 zł/t). Jednocześnie daje nam to dodatkowy koszt do hektara w kwocie 280 zł. Oczywiście bardzo istotna wartością - nawet rozbijając na lata - będzie koszt zakupu pakowaczki.

Przyjmując cenę 60 tys. zł za sprzęt i rozbijając koszt jego zakupu na 15 lat uzyskujemy kwotę 4 tysięcy zł rocznie - jednakże do tego doliczyć należy ceny części zamiennych, serwisu urządzenia etc. Sprzęt może rzecz jasna amortyzować się szybciej jeśli oprócz pracy we własnym gospodarstwie zdecydujemy się na wykonywanie usług czy też korelacja cen kukurydzy suchej do mokrej będzie wyjątkowo korzystna na rzecz tej pierwszej. Poza tym także i sam koszt rękawa może być niższy, co dodatkowo ograniczy nakład na produkcję tony ziarna czy też ogólny koszt produkcji z hektara.

Koszt pakowania kukurydzy uzależniony jest również od wilgotności materiału, który chcemy zmagazynować. Ziarno o wyższej wilgotności jest transportowane do rękawa nieco wolniej. Samo zużycie paliwa przez zagregowany z pakowaczką ciągnik nie jest w ogólnym rozrachunku wysokie - waha się w przedziale 1-2 l / 10 ton ziarna, tak więc przy obecnej cenie to wydatek rzędu 7 - 15 zł, który doliczyć musimy do nakładu na hektar.

Sprawniejsze żniwa kukurydziane

Biorąc pod uwagę wydajność suszarni, która znacznie ogranicza postęp prac podczas żniw kukurydzianych, przechowywanie kukurydzy w rękawach może być sensownym rozwiązaniem.

Nie tylko pozwala na rozładowanie spiętrzenia prac, ale także umożliwia rozłożenie w czasie suszenia materiału. Suszarnia nie musi pracować „non stop”, ponieważ ziarno kukurydzy w rękawach może być przechowywane przez stosunkowo długi czas - około 2 - 3 miesięcy.

Poza tym w przypadku zbioru kukurydzy mokrej - zwłaszcza o wilgotności powyżej 35% - ziarno usypywane w hałdy dość szybko zagrzewa się, w następstwie czego - skrótowo rzecz ujmując - dochodzi do procesów gnilnych i fermentacyjnych. Taki surowiec musi być szybko poddany procesowi suszenia. Niejednokrotnie na punktach skupowych można spotkać się z sytuacją, gdzie przyjmowanie mokrego ziarna jest wstrzymane właśnie ze względów technicznych - suszarnia nie jest w stanie „przerobić” dostarczonego materiału, a dostarczanie kolejnego i wysypywanie na plac grozi popsuciem oczekującego na suszenie surowca. Także i w takich sytuacjach rękawy są bardzo dobrym rozwiązaniem.