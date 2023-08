Otóż jak wynika z danych zebranych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jego cena waha się od 1700 do 1955 zł/t. Nie napawa ona optymizmem.

Mimo iż mamy już 16 sierpnia i politycy często uczestniczą w dożynkach, a więc świecie plonów, to jeszcze w wielu regionach trwają żniwa. I to nie tylko zbóż, ale też i rzepaku. Ten gatunek nie jest jeszcze w 100 proc. zebrany, ale ten tydzień z dobra słoneczną pogodą prawdopodobnie to umożliwi.

Nasiona rzepaku 16 sierpnia 2023 r.

Co z cenami? Jak informował na farmer.pl redaktor Tomasz Roszkowski, wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Rzepak na MATIF podrożał o 1,3 proc. W jego opinia należy to traktować obecnie jako jedynie odreagowanie wcześniejszych spadków. Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie wczoraj wzrosły o 1,3 proc. i wyniosły 453,25 euro/t (2011 zł/t) i były o 30,9 proc. niższe niż przed rokiem.

Co w kraju z cenami rzepaku?

Ceny spadły na przestrzeni trzech ostatnich tygodni o średnio 50 zł na tonie. Często wartość nasion wyceniana jest na ok. 1700 zł.

Tutaj ceny zebrało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Poniżej publikujemy ich cennik, gdzie podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Ceny netto rzepaku w krajowych zakładach przetwórczych z 16 sierpnia 2023 r.

ADM Czernin – 1955 listopad (1900* listopad),

ADM Szamotuły – 1965 październik (1910* październik),

Agrolok Osiek (Ujście) – 1800 (1850),

Bastik – 1850,

Bielmar – 1810,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1915 (1880*),

Grupa Wilmar – 1820,

Komagra (Kosów Lacki) – 1790,

Komagra (magazyny własne) – 1765,

Komagra (Tychy) – 1790,

ZT Bodaczów – Viterra – 1830 wrzesień (1760* wrzesień).

Ceny rzepaku w krajowych firmach skupowych z 16 sierpnia 2023 r.

Agrii – 1800-1900 (1700*-1800*),

Agro-Mat – 1820,

Agro AS – 1730 wrzesień (1700* wrzesień),

Agrotim Katolik – 1835,

Ampol- Merol – 1800,

Chemirol Kruszwica, Czernin – 1840 (1800*),

Lech Szubin – 1790,

Pol-Tor – 1780,

Osadkowski – 1840 (1800*).