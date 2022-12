Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich miesięcy potaniała. Średnio tona nasion tych roślin wysokobiałkowych kosztuje 2200 zł.

A jeszcze w październiku za surowiec ten płacono ok. 2500 zł/t. Teraz ceny soi wahają się od 1900 do 2400 zł. Widać spadek. Również jak pokazuje poniższy wykres, ceny na giełdach towarowych soi też są niższe. Poza tym niewiele już skupów, w porównaniu do początku jesieni, prowadzi skup tych nasion.

Źródło: KZPRiRB

Poniżej prezentujemy ceny są zebrane na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 14 grudnia 2022 r. przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc.



Ceny skupu soi (źródło KZPRiRB) z 14 grudnia 2022 r. z w zł/t netto