To jest pytanie, które zadają sobie wszyscy producenci tzw. czarnego złota. Niestety ostatnie dni przyniosły spadki cen w skupach i zakładach przetwórczych, inaczej niż miało to miejsce na parkietach giełd towarowych. Czy coś się w tym względzie zmieniło?

Trwają żniwa rzepakowe, które przerywane są w niektórych regionach opadami deszczu, a na następy tydzień zapowiadane są w prognozach kolejne przekropne dni. Nie mniej tym, którym udało się go zebrać, mówią o bardzo zróżnicowanych plonach, które nawet mimo suszy czerwcowej, dochodzą do 4 t/ha. Wysokie jest zaolejenie nasion, sięgające nawet czasami 48 proc., ale średnia to ok. 43 proc.

Ceny rzepaku – lipiec 2023

Tutaj wczoraj informowaliśmy o spadkach cen w skupach, ale o wzrostach na giełdzie w Paryżu. Notowania z Matif z 25 lipca mówią o wycenie rzepaku listopadowego na poziomie 478,5 euro za tonę i był to spadek o 1,75 proc. podobnie było w wypadku canoli w Kanadzie, ona potaniała o 0,72 proc.

Tymczasem jak podaje Andrzej Bąk z e-WGT, Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) oczekuje, że światowe zbiory rzepaku (canoli) w sezonie 2023/2024 będą o 1 mln ton niższe od rekordu z sezonu 2022/2023 i wyniosą 87,4 mln ton.

- Zbiory w UE obniżone zostały do 20,2 mln ton (21 mln ton w czerwcu), ale powinny wzrosnąć o 3,4 proc. - r/r. Za niższą niż w czerwcu prognozę odpowiadają obniżone (z 3,46 do 3,33 t/ha) plony średnie w UE. Produkcja canoli w Kanadzie pozostawiona została na 20,3 mln ton (+6,8% - r/r). Lekki wzrost produkcji (+0,2 mln ton - r/r) do 11,7 mln ton powinien mieć miejsce też w Indiach. Wymienione, wyżej wzrosty produkcji będą zniwelowane przez gwałtowny spadek w Australii (po rekordzie w poprzednim sezonie). USDA szacuje, że australijska produkcja canoli obniży się aż o 41% (r/r) do tylko 4,9 mln ton. Spowodowane to będzie deficytem opadów wynikającym z globalnego zjawiska El Nino – ocenia Bąk.

Ile kosztuje rzepak w skupach w lipcu 2023 r.?

Tutaj ceny zebrało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Poniżej publikujemy ich cennik, gdzie podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Okazuje się, że w ciągu jednego dnia odnotowano spore spadki. Średnio na jednej tonie można otrzymać mniej o 50 zł, ale przedział spadkowy waha się od 30 do nawet 80 zł.

Ceny rzepaku w krajowych zakładach przetwórczych z 26 lipca 2023 r.

ADM Czernin – 1980 październik (1945* październik),

ADM Szamotuły – 1995 październik (1960* październik),

Agrolok Osiek (Ujście) – 1830 (1890),

Bastik – 1900,

Bielmar – 1830,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1955 (1915*),

Grupa Wilmar – 1850,

Komagra (Kosów Lacki) – 1855,

Komagra (magazyny własne) – 1830,

Komagra (Tychy) – 1855,

ZT Bodaczów – Viterra – 1890 (1815*).

