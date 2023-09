W południowych regionach zbiory kukurydzy na ziarno z dnia na dzień są coraz bardziej zaawansowane. Ile kosztuje zbiór i transport kukurydzy?

Część firm oferuje usługę transportu ziarna. Cena uzależniona jest od odległości oraz tonażu

Koszenie kukurydzy nie jest tańsze niż przed rokiem

Zbiór kukurydzy na ziarno od 500 zł wzwyż

Zbiór kukurydzy na ziarno - podobnie jak w przypadku zbóż czy rzepaku - nie jest w tym sezonie tani. Usługodawcy jasno podkreślają, że koszty obsługi kombajnu nie tylko nie zmalały, ale w niektórych elementach są jeszcze wyższe.

Ceny usług pozostają na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Za usługę koszenia kukurydzy na ziarno zapłacimy najczęściej 500 - 550 zł/ha, przy czym zazwyczaj są to raczej te wyższe kwoty. Lokalnie pojawiają się także wyceny na poziomie 600 zł/ha, a sporadycznie poniżej 500 - w okolicach 450 zł/ha. Generalnie koszty usług nie różnią się specjalnie od tych ubiegłorocznych. Wszak nakłady na serwis maszyn, roboczogodziny i koszty obsługi kredytów de facto wzrosły.

Niemniej rok do roku realnie koszenie jest droższe - w ubiegłym roku cena zbioru była równa wycenie około 0,6 t kukurydzy, tymczasem w tym sezonie zazwyczaj usługa koszenia jest droższa aniżeli tona kukurydzy. Aby zrekompensować cenę zbioru należy sprzedać w skrajnych przypadkach nawet 2t (pojawiają się ceny za kukurydzę tylko nieco przekraczające 300 zł/t).

Niektóre firmy oferują własny transport. Ile zapłacimy za odwożenie kukurydzy?

W wielu gospodarstwach problemem jest logistyka kukurydzy na ziarno - wiąże się to rzecz jasna ze stosunkowo dużym tonażem. Niektóre firmy oferują zarówno usługę zbioru, jak i odwozu ziarna. W takim przypadku stawki podawane są wedle różnych przeliczników.

Ogólnie jednak koszt transportu tony ziarna kształtuje się najczęściej na poziomie około 20 - 30 zł/netto. Przykładowo za każdy transport zestawem zabierającym jednorazowo 30 ton zapłacimy 600 - 900 zł (netto). Przy średnim plonie na poziomie 10t/ha daje to dodatkowy nakład na hektar w okolicach 200 - 300 zł.

Przy czym w rzeczywistości wspomniany nakład na transport usługowy jest niższy - wszak własny transport też kosztuje. Tym bardziej, że jeśli nie dysponujemy dużymi zestawami transportowymi, to przy kombajnach o wysokiej wydajności zbioru nie nadążymy często z odbiorem i odwozem zebranego ziarna.

Summa summarum kompleksowa obsługa zbioru oraz transportu może wynosić 650 - 900 zł w przeliczeniu na hektar.

Czy cena będzie jeszcze niższa?

Jeśli chodzi o ceny to w południowo zachodnich regionach kształtują się one pod koniec tygodnia z reguły na poziomie 400 - 480 zł/t kukurydzy o wilgotności 30%. Potrącenia za towar o wyższej wilgotności mieszczą się w przedziale 10 - 15 zł, a dodatek za towar o wilgotności poniżej 30% to 5-6 zł za każdy procent. O ile wcześniej kukurydza we wschodnich częściach kraju już pojawiała się w cenie znacznie poniżej 400 zł/t, to coraz częściej wspomina się o tym, że za chwilę takie wyceny będą standardem w wielu firmach. Oby na fatalnych prognozach się skończyło, bo aktualne stawki na poziomie poniżej 500 zł/t już są bardzo niskie.