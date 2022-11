Kraje, z których w największym stopniu importujemy kukurydzę, to bez zaskoczenia Ukraina, w mniejszych ilościach Argentyna i Słowacja. fot. Shutterstock

Na rynkach zbóż w ostatnim czasie, zauważalny jest spadek cen płodów rolnych. Sytuacja utrzymuje się zarówno w naszych rodzimych skupach, a także na rynkach światowych. Jako przyczynę zniżki cen surowców rolnych, podaje się między innymi znaczne ilości importowanego zboża. Ile faktycznie ziarna kukurydzy wpływa do naszego kraju?

Jak tłumaczył w swoim raporcie Mirosław Marciniak, analityk rynków rolnych z firmy InfoGrain, przeceny na rynkach zbożowych to wypadkowa nadmiernego importu i korekty cen na rynkach światowych, a te w przypadku kukurydzy, tylko w tym miesiącu na giełdzie MATIF straciły aż 36 euro.

Oprócz spadku cen, pojawia się problem z brakiem możliwości sprzedaży, jeszcze koszonej kukurydzy. Czy faktycznie, polski rynek jest tak przesycony zasobami tego zboża? Sprawdzamy analizy, publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Import kukurydzy do Polski w 2022 r.

Jak wynika z danych MRiRW, za okres styczeń-wrzesień tego roku, do Polski wpłynęło 1 428 778 t ziarna kukurydzy. Dla porównania, w roku ubiegłym 2021, wolumen importu ziarna kukurydzy w tym samym okresie, wynosił 147 814 t.

Kraje, z których w największym stopniu importujemy kukurydzę, to bez zaskoczenia Ukraina - 1 299 772 t, kolejno, w mniejszych ilościach Argentyna (57 200 t) oraz Słowacja (22 852 t).

Eksport kukurydzy z Polski

Patrząc jednak na informacje dotyczące eksportu ziarna kukurydzy z kraju, są to równie wysokie wartości. W roku 2022, pomiędzy styczniem a wrześniem, wywóz kukurydzy z kraju wynosił 2 768 549 t, a największe ilości przyjmowały Niemcy (1 322 044 t), Holandia (464 026 t) i Wielka Brytania (232 971 t).

Ceny kukurydzy spadają

Rok 2022, rozpoczęto od notowań cenowych kukurydzy suchej, wynoszącej w granicach 1038 zł netto za tonę. Ceny początkiem marca, podskoczyły do poziomu 1211 zł, a już tydzień później wartość kukurydzy wyceniano średnio na 1496 zł. Następnie ceny wahały się w granicy 1370 -1400 zł.

Na przełomie czerwca i lipca, koszty sprzedaży kukurydzy ponownie malały – do ceny minimalnej 1200 zł. Od połowy lipca, praktycznie do września, ceny ponownie szły w górę, a w październiku utrzymywały się w wartościach 1340 zł. W szczycie żniw kukurydzianych, listopad rozpoczął się ceną 1381 zł/t, a kolejno były już tylko obniżki cen.

Notowania cen kukurydzy suchej. źródło: Farmer.pl

Kukurydzę mokrą w tym roku, otworzono we wrześniu na poziomie 760 zł/t. Do początku listopada, cena stale rosła - do wartości 920 zł/t. Jednak już od początku drugiej dekady października, odnotowywano wyłącznie spadek ceny. Według stanu na 23 listopada, średnie koszty sprzedaży ziarna kukurydzy, kształtowały się w granicach 817 zł/t.