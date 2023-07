Ten tydzień to w istocie nieustanny trend spadkowy jeśli chodzi o rzepak. Tracą rolnicy, którzy ze względu na pogodę nie mogli wjechać w pola.

Średniej wielkości gospodarstwo przez obniżki cen rzepaku może w ciągu kilku dni stracić nawet kilkanaście tysięcy złotych

Huśtawka cenowa jest w te żniwa zupełnie nieprzewidywalna

Tysiąc złotych mniej na każdym hektarze

Cena rzepaku podczas tegorocznych żniw w żadnej mierze nie może być uznana za satysfakcjonującą. Jednakże przez pewien moment wydawało się, że jest jakieś światełko w tunelu - ceny drgnęły i przez krótki czas lokalnie przekraczały 2100 zł/t. Niestety nadzieję na poprawę sytuacji były płonne - lepsza cena w większości firm obowiązywała w zasadzie przez dwa, maksymalnie trzy dni. Po krótkim okresie wzrostu rozpoczęły się drastyczne spadki. Niestety wiele gospodarstw będzie poszkodowanych - i to nie z własnej winy.

O ile w części regionów rzepaki były już gotowe do zbioru, to w wielu miejscach rośliny musiały jeszcze pozostawać na polu - tak więc nie było możliwości rozpoczęcia zbiorów. Niejednokrotnie też rzepak mógł być koszony, ale uniemożliwiała to pogoda. I tak część gospodarstw miała szanse na sprzedaż towaru powyżej 2000 zł/t, z kolei pewna grupa ten sam towar dostarczy w znacznie niższych cenach.

Obecnie rzepak wyceniany jest nawet na zaledwie 1750 zł/t. Przyjmując średni plon z hektara na poziomie 3 ton i cenę 2100 zł/t sprzed ponad tygodnia okazuje się, że hektar tej samej uprawy jest wyceniany 1050 zł niżej. Przy 10 hektarach rzepaku i tak drastycznej zmianie ceny rolnik traci na tej samej uprawie już nawet 10 tysięcy złotych. Przy wyższych areałach straty są wykładniczo wyższe.

To samo zapotrzebowanie - cena niższa, a rolnik nic z tym nie może zrobić

Czy zapotrzebowanie na rzepak w tym czasie zmalało? Nie. Czy towar realnie jest mniej warty? Również nie. Niestety sytuacja z ogromnym spadkiem cen rzepaku w ciągu kilku zaledwie dni pokazuje jak mało zależy od rolników i jak bardzo nasz rynek uzależniony jest od sytuacji międzynarodowej. Rolnik przez rok pracuje nad uprawą, a w żniwa w ciągu kilku dni zmiany w wycenie jego towaru są na tyle duże, że mogą całkowicie przekreślić sens produkcji.

Niestety w regionach gdzie susza była najbardziej dotkliwa, a teraz pojawiły się cykliczne opady, sytuacja jest bardzo trudna. Z jednej bowiem strony plony rzepaku są tam niższe, a deszcze od kilkunastu dni obniżają jeszcze potencjalny wynik (poprzez osypywanie się łuszczyn, ale także złamania roślin). Różnica ponad 300 zł na tonie rzepaku będzie więc bardzo odczuwalna.

Zwróćmy uwagę również, że zmiany jakie w tym sezonie następują w cennikach nie są już naturalne w najmniejszym nawet stopniu. Jest wiele przykładów sytuacji, gdy podczas oczekiwania z towarem w kolejce cena zmieniała się przed wjazdem na wagę nawet dwu lub trzykrotnie.

Teoretycznie kontrakty były pewną gwarancją ceny, ale tu decyzje były trudne. Bo podpisywanie umów po 1700 zł/t z góry co prawda gwarantowało stawkę, ale przecież w wielu gospodarstwach nie pozwalało nawet na rekompensatę kosztów produkcji.

W każdym bądź razie różnica na poziomie nawet ponad 300 zł/t w ciągu kilku dni (około 15%) oznacza spore straty. To uzyskany o właśnie 15 procent mniej przychód z hektara - w niektórych wypadkach strata przekreśliła rentowność produkcji rzepaku.