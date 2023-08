Ustalenie odpowiedniej normy wysiewu, a co za tym idzie obsady rzepaku, jest kluczowe dla całej agrotechniki rzepaku. Błędów spowodowanych nieprawidłowym wysiewem nie jesteśmy w stanie naprawić.

Kluczowa jest nie masa nasion wysianych na hektar, ale obsada roślin na metrze kwadratowym

Wyższe normy wysiewu przyjmujemy w terminach późnych

Paczka na 3 hektary tylko orientacyjnie

Norma wysiewu rzepaku to jeden z najważniejszych elementów, które uwarunkowują późniejszy plon. Oczywiście na jakość siewu wpływa cały szereg innych czynników, czasem nawet detali, ale sama gęstość ma bezpośredni wpływ na całą późniejszą agrotechnikę.

W praktyce często przyjmuje się zasadę, wedle której standardowa paczka nasion (1,5 mln żywych nasion w przypadku odmian mieszańcowych oraz 2 mln żywych nasion jeśli siejemy populację) wystarczyć powinna na 3 hektary, aczkolwiek w ostatnich latach zauważyć można tendencje do "rozciągania" porcji nasion na większe areały. W ten sposób w wielu przypadkach z paczki wysiewa się nawet 4 - 4,5 ha.

Dodajmy, że sugerowanie się samą jednostką siewną jako porcją na dany areał powinno być traktowane raczej orientacyjnie. De facto najważniejsze nie są kilogramy wysianego materiału siewnego, ale finalna ilość roślin rozlokowanych na metrze kwadratowym.

W optymalnych terminach wystarczające jest z reguły przyjęcie obsady do siewu na poziomie 40 roślin /mkw. Zdarzają się nawet niższe przyjmowane obsady (także poniżej 30 roślin / mkw), jednakże tu napotykamy na kilka elementów ryzyka. Zbyt niska obsada potencjalnie może oznaczać w późniejszym czasie przerzedzony łan. Pamiętajmy, że planując gęstość siewu pod uwagę bierzemy m.in. takie czynniki ryzyka jak niepełne wschody czy też brak pełnej obsady po zimie wskutek niższej jakości przezimowania. Dlatego nawet jeśli chcemy uzyskać dość niewielką finalną obsadę to mimo wszystko normę do siewu warto choćby delikatnie podwyższyć. Tak więc w optymalnych terminach wystarczy około 40 roślin /mkw, a i mniejsze obsady w granicach zdrowego rozsądku nie są błędem. Grunt jednak, by de facto rzepak po wschodach nie miał obsady niższej niż 30 roślin /mkw (choć raz jeszcze podkreślamy, że zdarzają się niższe normy wysiewu).

W późnym terminie więcej nasion

Ze względu na przedłużające się w kraju żniwa wiele plantacji zakładanych będzie w terminie opóźnionym. W takim układzie gęstość siewu powinna być nieco wyższa. Ogólnie szacuje się, że w przypadku bardzo późnych siewów (w przypadku rzepaku już siewy wrześniowe uznawane są za stosunkowo późne) normę można podwyższać nawet o około 30%. Tak więc przy wysiewie pod koniec sierpnia jak najbardziej można brać pod uwagę nawet około 50 roślin /mkw (w przypadku odmian populacyjnych czasem więcej, gdyż te niejednokrotnie cechują się nieco słabszym rozwojem początkowym i niższą tolerancją na opóźnione siewy).

Przykładowo paczka rzepaku populacyjnego (2 mln nasion) o masie 8 kg (oraz sile kiełkowania 95% i MTN 5 g)i zakładanej gęstości siewu na poziomie 50 roślin / mkw powinna być wysiewana w ilości 2,63 kg. Wynika to z wzoru:

Planowana obsada x MTN/siła kiełkowania

Błędy z siewu ciągną się za nami cały sezon

Błędy podczas siewu są trudne do naprawienia. Oczywiście możemy drogą agrotechniczną (ochrona roślin, nawożenie etc.) wspomagać rośliny, by przy mniejszej ilości na jednostce powierzchni maksymalnie wykorzystywały swój potencjał, jednakże generalnie zbyt rzadki łan może być problematyczny (choć oczywiście przy bardzo dobrych warunkach pogodowych praktyka wskazuje, że nawet plantacje o obsadzie poniżej 15 roślin/mkw potrafiły w miarę satysfakcjonująco plonować).

Jednocześnie pamiętajmy, że zbyt gęsta obsada rzepaku oznacza dużą konkurencję roślin o wodę oraz pokarm - konsekwencją tego jest wytworzenie się wybujałych roślin w okresie jesiennym, co znacznie utrudnia dobre przezimowanie. Dodatkowo rośliny są słabsze i drobniejsze, co już jesienią może skutkować znaczącym obniżeniem poziomu plonowania.